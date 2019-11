Initiative fördert Alternativen zur Fixierung

Baden-Baden - Im Rahmen seiner Sommertour besuchte der baden-württembergische Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha (Grüne), am Dienstag das evangelische Pflegeheim "Haus Elia" und widmete sich dabei dem Thema "Fixierung von Senioren in Pflegeheimen" und der Initiative "ReduFix".



"Bewegungs- und freiheitseinschränkende Maßnahmen gehören zu den umstrittensten Handlungsoptionen im Umgang mit Sturzgefährdung und stellen eine der schwersten Eingriffe in die Grundrechte einer Person dar", erklärt Axel Weyers von der Betreuungsbehörde Baden-Baden. "Jahrzehntelang wurden Fixierungsmaßnahmen aber als notwendig angesehen, um pflegebedürftige Heimbewohner vor Stürzen und damit einhergehenden Verletzungen zu schützen, ohne Rücksicht darauf, was diese Maßnahmen für den betroffenen Menschen bedeuten und welche Risiken Fixierungsmaßnahmen hervorrufen. Der psychische Stress steigt, die Mobilität nimmt ab, Verhaltensauffälligkeiten nehmen zu. In Folge werden Psychopharmaka eingesetzt, die wiederum sturzgefährdend wirken." Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, verpflichteten sich im Dezember 2013 alle 13 Pflegeeinrichtungen in Baden-Baden zur Beteiligung an der bundesweiten Initiative zur Reduzierung körpernaher freiheitseinschränkender Maßnahmen in Pflegeheimen ("ReduFix"). Das mehrjährige Forschungsprojekt, das 2004 als "ReduFix-Studie" ins Leben gerufen wurde, lieferte dabei ein eindeutiges Ergebnis: "Freiheitsbeschränkende Maßnahmen können reduziert werden, Fixierungszeiten können verringert werden, ohne dass es zu vermehrten Stürzen und Verletzungen kommt und ohne dass vermehrt nebenwirkungsreiche Psychopharmaka gegeben werden", fasst Weyers zusammen.

Bürgermeister Alexander Uhlig zeigte sich begeistert von der Initiative: "Dass eine Maßnahme entwickelt wurde, die die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist eine tolle Sache", so Uhlig. Manfred Lucha betonte unter anderem die Wichtigkeit von ReduFix: Ziel müsse sein, "dass nicht gefährlich gepflegt wird, dass nicht schnell sediert und fixiert wird. Gerade wenn jemand schutzbedürftig ist, gerade wenn er nicht vollständig für sich in dem Augenblick agieren kann, aus welchen Gründen auch immer, ist mehr denn je unsere Sorgsamkeit und unsere Sorgfaltspflicht notwendig", so Lucha.

Bei der Veranstaltung gab es mehrere Berichte über das Thema sowie abschließend eine Führung durch den Wohnbereich des Pflegeheims. Hierbei wurden von Pflegedienstleiterin Anja Merkel mehrere Alternativen zur Fixierung vorgestellt: Statt Bettgitter und Bauchgurten werden im "Haus Elia" zum Beispiel Gehhilfen mit Sitz (sogenannte Gehfrei) verwendet. Auf die Art können sich Senioren nach wie vor frei im Raum bewegen und sich bei Bedarf hinsetzen und ausruhen. Seit Dezember 2015 darf das "Haus Elia" das Zertifikat "fixierungsarm" führen, zwischenzeitlich ist es sogar fixierungsfrei.