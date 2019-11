Mit großen Schritten dem Abschluss entgegen



Die Einschränkungen der angrenzenden Großbaustelle "Europäischer Hof" waren fast täglich spürbar. Das liegt auch daran, dass der an das Hotel angrenzende Gehweg in der Luisenstraße und der Bankvorplatz ins Frühjahr 2020 verschoben werden müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtpressestelle.

Der Neubau der Ver- und Entsorgungsleitungen ist fertiggestellt. Derzeit nehmen die Fundamente für das Stadtmobiliar an der Bushaltestelle Formen an. Das Setzen der Bordsteine, der Einbau der Asphalttragschicht sowie die Herstellung des gesamten nördlichen Gehwegs lassen sich unter Aufrechterhaltung der bisherigen Verkehrsführung bewerkstelligen. Ab Mitte nächster Woche beginnen die Arbeiter mit dem Setzen der Bordsteine für den nördlichen Gehweg.

Für den Einbau des Asphaltbinders und der Asphaltdecke ist aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften eine zeitlich befristete Vollsperrung der Luisenstraße unumgänglich. Am Freitag, 23. August, erfolgt der Einbau der neuen Asphalt-Straßenoberfläche entlang des nördlichen Straßenteils. Dies geschieht noch ohne eine Änderung der bisherigen Verkehrsführung. Ab Samstag, 24. August, fahren die Busse in der Luisenstraße auf der nördlichen Fahrbahn.

Ab Mittwoch, 4. September, sind Luisen- und Inselstraße ab dem frühen Morgen für vorbereitende Arbeiten voll gesperrt. Dies gilt auch für die Zufahrten zum Palais Hamilton und in die Tiefgarage der Sparkasse. Am Donnerstag, 5. September, erfolgt in beiden Straßen der Einbau der Asphaltdecke. Diese muss über Nacht auskühlen. Am Freitag, 6. September, werden Schachtabdeckungen und Einbauten im Straßenbereich auf das endgültige Straßenniveau angepasst.

Am Montag, 9. September, wird die Luisenstraße ab Betriebsbeginn der Verkehrsbetriebe einspurig freigegeben, ebenso die Inselstraße samt den Zufahrten zum Palais Hamilton und in die Sparkassen-Parkgarage. Zum Abschluss erfolgen die Straßenmarkierungsarbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung in der Luisenstraße.

Zum Schulbeginn am Mittwoch, 11. September, werden Luisen- und Inselstraße am frühen Morgen komplett für den Verkehr samt neuer Bushaltestelle freigegeben. Beide Straßen sind wieder Einbahnstraßen, heißt es. Der Verkehr der Inselstraße führt von der Kaiserallee in die Luisenstraße, in der Luisenstraße fahren die Autos weiter zum Hindenburgplatz.