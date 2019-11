Ab September mehr Platz am Nadelöhr

Rastatt

Züge rollen ab 2025 Rastatt (fk) - Warum 2017 Sand, Kies und Wasser in den Rastatter Bahntunnel drängten, ist immer noch unklar. Welche Kosten die Havarie letztlich verursachen wird, auch. Dafür ist nun laut Bahn sicher, wie es weitergehen soll. Die ersten Züge sollen demnach 2025 rollen (Grafik: Bahn/BT).

Rastatt

Stadranderholung ein Dauerbrenner Rastatt (sb) - Die Stadtranderholung des Diakonischen Werkes ist und bleibt ein Renner. Die Nachfrage ist groß: Auch in diesem Jahr waren die beiden Freizeiten über drei und zwei Wochen im Rastatter "Freizeitparadies" in Plittersdorf binnen weniger Tage ausgebucht (Foto: sb).

Karlsruhe

KSC: Gegengerade wird abgerissen Karlsruhe (win) - Auch das letzte Stück vom "Karlsruher Old Trafford" (Bauleiter Frank Nenninger) wird schon bald Geschichte sein. Am Dienstag begann mit der Entfernung des Dachs der Abbruch der Gegengeraden im Wildparkstadion - ein höchst aufwendiges Verfahren (Foto: GES).

Gaggenau

Und wieder eine Baustelle Gaggenau (red/uj) - Diese Woche endet das "Stahlplatten-Provisorium" in der Goethestraße. Vor gut einem halben Jahr wurden in der Straße zur Absicherung eines Gehwegeinbruchs drei Stahlplatten eingebaut. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern (Foto: Jahn).