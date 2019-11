"Wiesenhaus"-Richtfest mit viel Segen von oben

Bühl

Bühl (cn) - 33 Zimmer, verteilt auf vier Etagen, aufgebaut in einer Rekordzeit von nur siebeneinhalb Tagen - auf der Baustelle des Apart-Hotels im Froschbächle in der Weststadt fand jetzt das Richtfest statt. Der Rohbau entstand in Fertigbauweise. Die Eröffnung ist für November geplant (Foto: cn).

Rastatt

Rastatt (red) - In Vorfreude auf die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Stockhorn am Röttererberg in Rastatt haben die Kinder und Erzieher ein Lied einstudiert und damit das Richtfest des Anbaus gefeiert (Foto: Stadt Rastatt).

Baden-Baden

Baden-Baden (mme) - Der Rohbau steht: Drei Gruppen für unter Dreijährige und zwei altersgemischte Gruppen wird die Kindertagesstätte Keltenweg voraussichtlich ab März 2020 beherbergen. Gestern feierten die Bauherren Richtfest bei dem Kindergartenneubau (Foto: mme).