Kindertagesstätte mit schönem Blick ins Grüne

Rastatt

Kita Stockhorn feiert Richtfest Rastatt (red) - In Vorfreude auf die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Stockhorn am Röttererberg in Rastatt haben die Kinder und Erzieher ein Lied einstudiert und damit das Richtfest des Anbaus gefeiert (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - In Vorfreude auf die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Stockhorn am Röttererberg in Rastatt haben die Kinder und Erzieher ein Lied einstudiert und damit das Richtfest des Anbaus gefeiert (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr

Gernsbach

Krippenplätze fehlen Gernsbach (stj) - Weil die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder derzeit nicht erfüllen kann, hat sie mögliche Lösungsansätze überprüft. Einer davon soll zeitnah umgesetzt werden: Der Umbau des städtischen Wohnhauses Jahnstraße 7 (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Weil die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder derzeit nicht erfüllen kann, hat sie mögliche Lösungsansätze überprüft. Einer davon soll zeitnah umgesetzt werden: Der Umbau des städtischen Wohnhauses Jahnstraße 7 (Foto: av). » - Mehr

Baden-Baden

Optimismus in der Kinderbetreuung Baden-Baden (nie) - Die Stadtverwaltung wagt die optimistische Prognose, dass im Jahr 2021 ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an Plätzen in der Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren besteht. Dafür muss aber alles nach Plan laufen (Foto: dpa). » Weitersagen (nie) - Die Stadtverwaltung wagt die optimistische Prognose, dass im Jahr 2021 ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an Plätzen in der Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren besteht. Dafür muss aber alles nach Plan laufen (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Richtfest im Keltenweg Baden-Baden (mme) - Der Rohbau steht: Drei Gruppen für unter Dreijährige und zwei altersgemischte Gruppen wird die Kindertagesstätte Keltenweg voraussichtlich ab März 2020 beherbergen. Gestern feierten die Bauherren Richtfest bei dem Kindergartenneubau (Foto: mme). » Weitersagen (mme) - Der Rohbau steht: Drei Gruppen für unter Dreijährige und zwei altersgemischte Gruppen wird die Kindertagesstätte Keltenweg voraussichtlich ab März 2020 beherbergen. Gestern feierten die Bauherren Richtfest bei dem Kindergartenneubau (Foto: mme). » - Mehr