Baustelle Aumattstadion: SCL Heel sieht Versäumnisse

Baden-Baden - Das neue Aumattstadion ist noch nicht in Betrieb, schon gibt es Ärger um den Zustand. Bernd Hefter, Vorsitzender des Sportclubs (SCL) Heel, Hauptnutzer der neuen Leichtathletikanlagen, wandte sich mit harscher Kritik an die Stadtverwaltung. Von dort kam Widerspruch: Die Bauabnahme der gesamten Anlage sei erst Ende August, so das Hauptargument aus dem Rathaus.



In einer Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins zählt Hefter unter der Überschrift "Billig, billiger, Aumatt" gravierende Fehler, Nachlässigkeiten und Gefahrenquellen im Zusammenhang mit dem Neubau auf. So ist von mehreren Stellen mit Verletzungspotenzial die Rede, außerdem habe die Drainage den Starkregen kürzlich nicht bewältigen können. Noch Stunden nach dem Unwetter seien die Anlagen tief unter Wasser gestanden. Zudem kritisiert Hefter, dass der Vorplatz am Eingang und der Weg um die Sportanlagen nicht asphaltiert werden sollen, sondern nur ein wassergebundener Belag vorgesehen ist. Er rechnet damit, dass Steinchen, Sand und Staub von dort auf die Bahn getragen werden, was die Lebenszeit der Anlage nach seinen Worten verkürzen wird. Diese Erkenntnis scheint mittlerweile auch im Rathaus gereift zu sein. Die Arbeiten an Weg und Vorplatz seien gestoppt. "Wir analysieren gerade, ob eine Asphaltierung nicht doch besser wäre", sagt Stadtpressesprecher Roland Seiter. Alle anderen Vorwürfe weist er aber zurück. "Die von Herrn Hefter bemängelten Schäden sind bekannt, der Baufirma gemeldet und werden behoben. Die Endabnahme der Anlagen ist erst für Ende August vorgesehen", stellt der Pressesprecher klar. Die Bauarbeiten seien einfach noch nicht beendet. Endgültig abgenommen sei bisher nur die Laufbahn. "Herr Hefter hätte einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen können. Dann wäre das einfacher zu klären gewesen", kann sich Seiter Kritik nicht verkneifen.

