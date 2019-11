Software-Fehler bringt große Staus

Gaggenau

Pokal: Nächste Hürde für Spvgg Gaggenau (rap) - Die Favoritenstürze blieben in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals größtenteils aus, am Wochenende steht nun Runde zwei an. Die Spvgg Ottenau ist beim A-Ligisten FV Plittersdorf gefordert, Cupverteidiger FC Rastatt 04 gastiert in Bad Rotenfels (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Die Favoritenstürze blieben in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals größtenteils aus, am Wochenende steht nun Runde zwei an. Die Spvgg Ottenau ist beim A-Ligisten FV Plittersdorf gefordert, Cupverteidiger FC Rastatt 04 gastiert in Bad Rotenfels (Foto: toto). » - Mehr

Bühlertal

Kräftemessen im SBFV-Pokal Bühlertal (rap) - Die Sommerpause ist vorbei, die beiden mittelbadischen Fußball-Schwergewichte SV Bühlertal und SV 08 Kuppenheim absolvieren am Samstag ihr erstes Pflichtspiel der Saison. Und zwar im südbadischen Pokal - und dann auch noch gleich gegeneinander (Foto: Seiter). » Weitersagen (rap) - Die Sommerpause ist vorbei, die beiden mittelbadischen Fußball-Schwergewichte SV Bühlertal und SV 08 Kuppenheim absolvieren am Samstag ihr erstes Pflichtspiel der Saison. Und zwar im südbadischen Pokal - und dann auch noch gleich gegeneinander (Foto: Seiter). » - Mehr

Liverpool

Start der Premier League Liverpool (red) - Die neue Saison der englischen Premier League steht in den Startlöchern - und mit ihr auch einige Deutsche, die für Furore sorgen wollen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will sich dagegen mit dem Gewinn der Meisterschaft bei den "Reds" unsterblich machen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die neue Saison der englischen Premier League steht in den Startlöchern - und mit ihr auch einige Deutsche, die für Furore sorgen wollen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will sich dagegen mit dem Gewinn der Meisterschaft bei den "Reds" unsterblich machen (Foto: dpa). » - Mehr