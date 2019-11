Eine alte Schmiede bildet den Grundstock der Firma

Begleitend zu diesen Arbeiten ist die Firma Keller im Grundbau tätig, bei dem Baugruben etwa mit Bohrpfählen und Verbauwänden stabilisiert werden. Für Gesellschafter Claus Keller, bis vor wenigen Jahren als Geschäftsführer im operativen Geschäft des Unternehmens tätig, ist das Jubeljahr ein Grund, einen Blick auf die Historie des Familienbetriebs und dessen Gründer Adolf Keller zu richten. Denn entlang dessen Biografie lasse sich im Grunde die Entwicklung der Moderne seit Ende des 19. Jahrhunderts und die geschichtlichen Entwicklungen im 20. Jahrhundert erzählen.

Claus Keller (Sohn von Rudolf Keller) und sein Cousin Roland Keller (Sohn von Kurt Keller) gehören zur dritten Generation des Familienbetriebs. Roland Keller zeichnet zusammen mit Gerhard Jungmann derzeit als Geschäftsführer für die Firma verantwortlich. Doch mit Matthias Keller - dem jüngsten Sohn von Claus Keller - arbeitet bereits die vierte Generation an der Zukunft des Unternehmens mit.

Die Firma hat sich seit der Gründung durch Adolf Keller im Jahre 1919 stets mit dem Bohren von Brunnen und dem Wasserleitungsbau beschäftigt. Claus Keller hat im Familienarchiv einige interessante Hinweise in Bezug auf die Vorfahren zu Tage befördert. Sie stammen aus Varnhalt und arbeiteten unter anderem als Rebmänner und Bergbauleute. Denn in Varnhalt gab es Steinbrüche, in denen Sandstein und später sogar Kohle abgebaut wurden. Unter den Ahnen gab es im 18. und 19. Jahrhundert Gemeinderechner und Bürgermeister, die sich in ihren Ämtern mit der Frage auseinandersetzen mussten, wie der Stollen entwässert sowie das Sickerwasser des Bergwerks abgeleitet werden konnte. In diesem Zusammenhang fand der in Varnhalt geborene Adolf Keller (1885-1981) seine berufliche Bestimmung. Bereits sein Onkel Johann Keller hatte 1860 in Renchen ein Geschäft für Brunnen- und Pumpenbau gegründet.

Dort zog es Adolf Keller 1904 nach einer Installationslehre in Baden-Baden hin. "Johann Keller schickte den jungen Adolf auf die Deutsche Fachschule für Metallbearbeitung und Installation nach Aue in Sachsen. Nach der Ausbildung ging er zur Firma seines Onkels zurück und arbeitete auf Baustellen im In- und Ausland", berichtet Claus Keller im Gespräch vom Werdegang seines Großvaters.

Es war die Epoche der Urbanisierung. Viele Menschen zog es vom Land in die Städte, weil es in den Fabriken dort Arbeit gab. Mit dem Anschwellen der Stadtbevölkerung mussten Kanalisationen gebaut werden. Denn um 1900 waren die Wissenschaft und die Medizin so weit vorangeschritten, dass bekannt war, welche lebensbedrohlichen Risiken verschmutztes Trinkwasser für die Gesundheit der Menschen barg.

Die Laufbahn von Adolf Keller wurde 1914 durch den Beginn des Ersten Weltkrieges unterbrochen. Er wurde zum Kriegsdienst eingezogen und arbeitete auf einer U-Boot-Werft in Kiel. "Während eines Heimaturlaubs 1917 heiratete er die Varnhalterin Emma Knopf. Aus der Ehe gingen die drei Söhne Rudolf, Hans, Kurt, und Tochter Elfriede hervor", heißt es in den Aufzeichnungen.

Beginn in einer alten Schmiede



Nach dem Krieg trotzte Adolf Keller dem Elend in der Bevölkerung durch die Kriegsfolgen. Er mietete im Steinbacher Unterdorf in der Poststraße - damals hieß sie noch Bahnhofstraße - eine alte Schmiede nebst einem kleinen Wohnhaus und machte sich 1919 selbstständig. 1938 wurde das Gebäude abgerissen und durch ein Wohnhaus mit einem Büroraum ersetzt. Inzwischen beschäftigte Adolf Keller schon einige Mitarbeiter. Auch die drei heranwachsenden Söhne mussten im Betrieb mithelfen. Ab Ende der 1920er Jahren schritt der Ausbau der Kanalisation in den ländlichen Gebieten voran. Zu den ersten größeren Aufträgen zählten die 1928 gebaute Wasserleitung in Steinbach, der 1930 in Sinzheim gebaute Trinkwasserbrunnen sowie die Wasserleitung in Eisental. Weitere Projekte in der Region folgten. Transportiert wurden die Materialien zunächst mit einem Firmenmotorrad, später, 1938, mit dem ersten Auto.

Der Zweite Weltkrieg schlug eine personelle Schneise in den Betrieb. Denn alle drei Söhne, die im Betrieb mithalfen und für Adolf Keller eine wichtige Stütze geworden waren, mussten zum Kriegsdienst. "Der Firmengründer musste mit ganz wenigen Helfern alleine weiter machen", heißt es in den Aufzeichnungen von Claus Keller. In der Kriegszeit gingen dem Betrieb allmählich die Aufträge aus, und die ersten Nachkriegsjahre waren die Schwierigsten. "Denn da musste Adolf Keller wieder ganz von vorne anfangen", erinnert sich Claus Keller an die Erzählungen seines Großvaters. Adolf Kellers drei Söhne kamen aus dem Krieg zurück, zwei allerdings erst 1950 als Spätheimkehrer. Das sei für die Familie und das Unternehmen ein Glücksfall gewesen, so Claus Keller. Denn von da an hielten die Kellers zusammen, die drei Söhne stiegen in das Geschäft mit ein.

1952 beschäftigte das Unternehmen 20 Mitarbeiter, aber dennoch war der Brunnenbau von schwerer körperlicher Arbeit geprägt. Die Brunnen wurden mit Holzböcken, Holzeimern und Windenförderung in Handarbeit ausgehoben und die Gräben für die Rohrleitungen mit Pickel und Schaufel ausgegraben. Das Material wurde sogar mit dem Linienbus zu einer Baustelle in Ebersteinburg befördert. Die Arbeit war zudem gefährlich, im Laufe der Firmengeschichte verunglückten fünf Arbeiter tödlich.

Zwar hielt 1959 der erste Bagger Einzug in den Baubetrieb, doch auf dem Feld des Rohrleitungsbaus war bei den Erdarbeiten immer noch viel manuelle Arbeit erforderlich. So zählte die Firma Keller in den 1960er Jahren mit 165 Personen den höchsten Stand an Mitarbeitern. Erst Ende der 1960er Jahre wurde die Handarbeit an den Baustellen durch Maschinen und Geräte abgelöst.

1957 hatte die Firma Keller das ehemalige Sägewerk Fleischer in der Grabenstraße gekauft, um auf dem Areal Material zu lagern. Das typische eingeschossige Backsteingebäude, dessen Dachneigung stark an das vorige Sägewerksgebäude erinnerte, diente als Betriebshalle. In den Jahren danach entstand dort ein großer Bauhof mit Montagehallen und Werkstätten, auf dem Maschinen gewartet und Rohre geschweißt wurden. Bis 2015 war das Gelände in der Grabenstraße in Firmenbesitz, danach wurde es verkauft und für den Wohnungsbau erschlossen. Zwei Jahre zuvor, 2013, war die Verwaltung der Firma Keller in die Rudolf-Eberle-Straße im Steinbacher Industriegebiet gezogen.

Schwerlaster mit neun Achsen und 750 PS



Dort lagern heute die großen Rohre in einem Schwerlastregallager. Auch steht auf dem Werkhof das neueste Gerät der Firma Keller, ein 750 PS starker Schwerlaster mit neun Achsen. Dieser transportiert die großen Bagger samt Bohrgeräte von einer Baustelle zur anderen.

Wird Claus Keller nach der spektakulärsten Entdeckung bei den täglichen Ausgrabungsarbeiten gefragt, fällt ihm sofort eine Anekdote aus Offenburg ein: "Wir stießen vor rund 24 Jahren in mehreren Metern Tiefe auf große, dicke Eichenhölzer. Wir kamen nicht weiter und mussten die Arbeiten zunächst stoppen. Experten stellten dann später fest, dass es sich um 1900 Jahre alte Eichenhölzer handelte. Diese stammten von einem römischen Bauwerk, vermutlich von einem Kastell."