Ver- und Entsorgung in einer Hand

Baden-Baden - Der städtische Eigenbetrieb Umwelttechnik (EBU) und die Stadtwerke sollen miteinander verschmelzen. Ziel der Stadtverwaltung ist es, zum Jahresbeginn 2021 eine gemeinsame stadteigene Gesellschaft zu bilden. Das hat Bürgermeister Alexander Uhlig auf BT-Nachfrage bestätigt.



"Die Daseinsfürsorge für die gesamte Stadt soll unter einem Dach gebündelt werden", sagt Uhlig. Er erwarte, dass sich aus der Fusion Synergien ergeben, beispielsweise bei städtischen Tiefbauvorhaben, wo es bislang für die Verlegung von Abwasserkanalrohren andere Ansprechpartner gibt als für neue Gas- oder Wasserleitungen. Künftig stehe alles unter einer Planungshoheit und könne somit schneller und problemloser abgewickelt werden. Aber auch die Zusammenarbeit im IT-Bereich (Informationstechnologie) und der Austausch von Lastwagenfahrern innerhalb der beiden künftig zusammengefassten Unternehmen machten Sinn. "Wenn der eine Bedarf hat und der andere einen Überschuss, dann hilft man sich gegenseitig", stellt sich Uhlig vor.

Kooperiert werde schließlich auch jetzt schon. Wartung und Reparatur der EBU-Fahrzeuge würden bereits heute von den Stadtwerken erledigt, ebenso wie die Bearbeitung der Gebührenbescheide oder der Löhne und Gehälter der EBU-Mitarbeiter, betont Uhlig. Und mit Günter Heller ist seit einigen Jahren ein Prokurist der Stadtwerke zugleich kaufmännischer Leiter beim EBU.

Hellers Leitungskollege Bernhard Schäfer, für die technischen Fragen beim Eigenbetrieb zuständig, geht bald in Ruhestand. Im Mai 2020 beginne bei ihm die Altersteilzeit. Heller bleibe danach alleiniger Geschäftsführer des Eigenbetriebs, der künftig als ein Bestandteil der Stadtwerke gelten werde, so Uhlig. Auswirkungen aufs Personal wird es demnach sonst keine geben. Auch die Standorte der beiden Betriebe bleiben erhalten. "Wenn es uns gelingt, durch die Synergieeffekte die Gebühren in allen Bereichen auf dem derzeitigen Level zu halten, dann wäre das schon Grund genug für die Zusammenarbeit", gibt er die Zielrichtung an. Der neue Eigenbetrieb soll unter dem Namen Stadtwerke firmieren. Zu den derzeit etwa 460 Stadtwerke-Mitarbeitern kämen 110 Beschäftigte vom Eigenbetrieb hinzu.

Künftig 570 Mitarbeiter unter einem Dach

Organisatorisch wäre die Verschmelzung "eine deutliche Veränderung für Baden-Baden", betont Uhlig. Die gesamte Ver- und Entsorgung wäre in einer Hand. Der neue Eigenbetrieb hätte ein breites Handlungsfeld: von den Parkhäusern, Schwimmbädern, Busbetrieben über Wasser- und Gasversorgung bis hin zur Kläran lage, Müllabfuhr und Sonderabfallsammlung. Die Stadt wäre damit laut Uhlig Vorreiter. "Ich kenne keine Stadt in Deutschland, bei der die Stadtwerke so breit aufgestellt sind."

Der für Eigenbetrieb und Werke zuständige Betriebsausschuss des Gemeinderats sei bereits in nichtöffentlicher Sitzung über die Planungen der Verwaltung informiert worden. Eine von beiden Gesellschaften paritätisch besetzte Arbeitsgruppe habe von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 das Thema vorbereitet. Die Mitarbeiter seien vor der Sommerpause bei Betriebsversammlungen unterrichtet worden. Im Herbst, so Uhlig, soll der neue Gemeinderat über die geplante Fusion beraten und abstimmen.