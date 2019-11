"Bretonen" besiedeln bald die Bretagne Von Nina Ernst



Baden-Baden - "Es geht nach oben", sagt Annette Sauer von der Entwicklungsgesellschaft Cité (EG). Sie meint damit das neue Gemeinschafts-Wohnprojekt in der Cité, das so langsam sichtbar Gestalt annimmt. Die "Cité-Bretonen" hoffen, im Juni nächsten Jahres einziehen zu können.



Das wiederum berichtet Ulrich Drochner. Er, Rainer Mohr und Jürgen Möbis-Wolf sind Geschäftsführer der Baugruppe Bretagne GbR, die das Projekt verwirklichen möchte. Vorbild für die "Bretonen" ist das VIA-Gemeinschaftswohnprojekt, das in der Cité bereits seit zehn Jahren besteht und das erste seiner Art in Baden-Baden ist. Die Idee dahinter: ein generationenverbindendes Zusammenleben; neue Formen des Miteinanders, um soziale Nachhaltigkeit zu fördern und der Individualisierung und Anonymität entgegenzuwirken; unterschiedliche Fäh igkeiten der Hausbewohner für ein gutes Miteinander zu nutzen. Vor Kurzem haben nun die Rohbauarbeiten auf dem rund 3 045 Quadratmeter großen Grundstück in der Ufgaustraße in der Bretagne begonnen. Zuvor hatten nötige "umfangreiche Bodenverbesserungen" zu einem Zeitverlust geführt, so Drochner, denn man habe schon früher einziehen wollen. Angefangen habe alles bereits im Jahr 2015 mit einer ersten Infoveranstaltung, erzählt Drochner. Seither hat sich einiges getan. Die ersten Interessenten hatten sich laut Drochner damit beschäftigt, ob in Massiv- oder Holzbauweise gebaut werden soll. Nachdem sich die Gruppe für die Variante aus Holz ausgesprochen habe, seien einige potenzielle Eigentümer der Wohnungen abgesprungen. Seit Mai 2018 stehen nun die Personen endgültig fest, die als Besitzer der 26 Wohnungen auftreten. "Es geht voran", meint Geschäftsführer Drochner, der auch selbst in das Haus einziehen wird. Annette Sauer blickt zurück: Es hätte bei der VIA-Wohngruppe stets viele Anfragen zum schon verwirklichten Mehrgenerationenwohnen gegeben. Diese hätten im Jahr 2016 schlussendlich dazu geführt, dass bei der Stadt nachgefragt worden sei, ob diese noch einmal ein Grundstück an eine Baugruppe verkaufen würde. Gefragt, getan. Die Zusammenarbeit zwischen der Entwicklungsgesellschaft Cité und den "Bretonen" ist seither nicht nur theoretischer Art. Ganz praktisch stellt die EG Räume in ihrem Sitz im Pariser Ring für Besprechungen zur Verfügung. Besprochen wurde dort so einiges: Es entstehen 26 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern, die eine Fläche zwischen 62 und 121 Quadratmetern haben werden. Unter dem Motto "Gemeinsam bauen, gemeinsam leben" gebe es eine gute Durchmischung der Altersstruktur derjenigen, die einziehen werden, sagt Drochner. Die Spanne reiche vom sechsjährigen Kind über ein jungens Paar um die 30 bis hin zum Endsechziger. Die meisten Eigentümer würden selbst Bewohner werden, rund fünf Wohnungen werden aber auch vermietet. Sauer, die kaufmännische Projektsteuerin ist, sagt: "Die Baugruppe soll leben." Sie habe ein gutes Gefühl bei der jetzigen Zusammensetzung. Zudem habe man sich relativ schnell gefunden. Während die VIA-Wohngruppe rund sechs Jahre gebraucht habe, um ihre endgültige Zusammensetzung zu haben, seien es bei den Bretonen nur zwei gewesen. Ganz wichtig sei der EG bei solchen Projekten auch, dass nicht nur einfach die Wohnungen gekauft werden, sondern dass die Gruppe auch als solche zusammenwächst.

