(Pinien-)Bretter, die die Welt bedeuten

Der Boden sei arg beansprucht. Klebebänder, mit denen die Positionen der Künstler auf der Bühne markiert werden, und Schrauben setzten dem Boden zu. Das erklärte Sebastian Gerstner, Bühnenmeister und Abteilungsleiter der Bühnentechnik. Durch die Schrauben sei der Boden schon stark perforiert, trockne aus und splittere dann.

"Wir haben hier einen Repertoirebetrieb, das heißt, die Bühnenbilder werden mehrmals am Tag auf- und wieder abgebaut. Der Boden wird einmal im Jahr abgeschliffen. Doch wenn das Holz durch mehrmaliges Abschleifen schon so weit abgetragen ist, dass der Metallring, der die Drehbühne umgibt, mit abgeschliffen würde, dann muss es erneuert werden", ergänzte Walter Fäßler, technischer Leiter des Theaters. Das neue Material sei jedoch nicht mehr das, was es einmal war. Während die alten Platten noch aus Vollmaterial hergestellt worden seien, bestünden die neuen aus vier Schichten, die zu 45 Millimetern dicken Platten zusammengeleimt würden, so Fäßler. "Der Boden muss ein Gewicht von 500 Kilogramm pro Qua-dratmeter aushalten", betonte Gerstner.

Mit vier bis sechs Leuten arbeitet die Firma montags bis freitags von jeweils 7 bis 18 Uhr und zusätzlich an Samstagen und Sonntagen an der Sanierung der Bretter, die die Welt bedeuten. Die Baumaßnahmen finden ausschließlich in den Theaterferien statt und sollen bis spätestens Ende August abgeschlossen sein. Dadurch ist sichergestellt, dass die vor 14 Tagen begonnenen Instandsetzungsarbeiten rechtzeitig vor Vorstellungsbeginn im nächsten Monat beendet sind und der Spielbetrieb ab September gewährleistet werden kann.

Der neue Boden wird aus Oregon-Pinie bestehen, einem Holz, das vor allem an der Westküste Nordamerikas verbreitet ist. Siegfried Schmich vom städtischen Gebäudemanagement erläutert, warum ausgerechnet diese Sorte verwendet wird: "Wir brauchen einwandfreies, qualitativ hochwertiges Material. Das Holz muss wegen der Tanz- und Ballettveranstaltungen absolut splitterfrei sein."

Der Austausch des Bodens im Bereich der Vor-, Haupt-, Seiten- und Hinterbühne ist allerdings sehr aufwendig, da das Holz nicht flächig verlegt werden kann, sondern aus mehreren Segmenten besteht, die jeweils einzeln erneuert werden müssen. Wenn der neue Belag auf der Fläche von 270 Quadratmetern fertig ist, wird er zunächst mit der Unterkon-struktion verschraubt. Die Schrauben werden anschließend mit Holzkappen verdeckt, diese dann abgeschliffen, um sie der umgebenden Fläche von der Höhe her anzupassen. Zum Schluss wird das Holz eingeölt und, so wie das gesamte Bühnenhaus auch, mit dunkler Farbe bemalt. "Der Boden wird schwarz lackiert, damit er nicht reflektiert", so Schmich.

Und dort, wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne. Deshalb sind die Sitzplätze im Zuschauerraum, um sie vor dem Baustaub zu schützen, zum einen mit Planen abgedeckt, zum anderen ist auch die als "eiserner Vorhang" bezeichnete Brandschutzwand heruntergelassen. "So sauber wie möglich arbeiten", das sei damals die wichtigste Voraussetzung für die Erteilung des Auftrags gewesen, so Gerstner.