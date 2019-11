Hinein ins Vergnügen!

50 Jahre zurück also, 1969, es ist Sommer - ein Ferientag. Der junge Mann, dessen Tageslauf wir im folgenden nachzeichnen und den wir der Einfachheit halber "Georg" nennen (die "Kevins" oder "Marvins" gab es damals noch nicht), steigt aus dem Bett. Es ist etwa 10 Uhr, die Sonne brennt bereits über der Stadt; Georg hat zwar noch Schlaf in den Augen, steckt aber trotzdem schon voller Tatendrang. Er ist unlängst 18 geworden, also noch nicht volljährig, wohnt bei den Eltern und besucht die Oberprima des Gymnasiums Hohenbaden.

Zu Hause frühstücken kommt nicht infrage. Wohin also? Nach etwas oberflächlicher Waschung zieht er sich an und kämmt sich das schulterlange Haar. Dann verlässt er die hinter dem Kurhaus gelegene elterliche Wohnung, überquert kurz darauf den Leopoldsplatz (auf dem ein Schutzmann mit lässig-präzisen Gebärden den Verkehr dirigiert), lenkt den Schritt in die Gernsbacher Straße und betritt ein Café, das ob seines altmodischen Flairs die Blicke der Passanten schon von Weitem auf sich zieht. Das Café "Corso" unweit des Blume-Brunnens ist berühmt nicht nur für die beiden als Kellnerinnen getarnten älteren Damen, die dem Hippie von Welt aufwarten, sondern auch für die von ihnen mit Hingebung, ja mit Liebe servierten Eier im Glas. Georg schlürft dazu einen Milchkaffee und wirft einen Blick ins ausliegende BT.

Wo ist denn heute was los? Zunächst mal braucht er Musik. Hier im "Corso" ist es zu leise. Drei Stationen bieten sich an. Gleich um die Ecke, in der Sophienstraße 5, gibt es das Musikhaus Wälder, in dem man nicht nur Instrumente aller Art feilbietet, sondern in dem vor allem Monika Dietrich, Herrscherin über sämtliche Single- und Langspielplatten, den hörwilligen Besucher bereitwillig in eine der Vorführkabinen lässt und den Plattenspieler bedient. "Ssssh" ist da, die neue LP von Ten Years After! Schon zieht es Georg weiter; der nächste Laden, am Sonnenplatz gelegen, nennt sich "phono boutique" und wird von Fritz Schmidt und Gerd Prang betrieben, zwei freundlichen Herren in spätjugendlichem Alter. "A Salty Dog" von Procol Harum gibt Georg das Gefühl, dass seine Ohren zu höheren Aufgaben berufen sind als bloß den Kopf in die Mitte zu nehmen. Er hört die LP durch und entschließt sich zum Kauf, lässt allerdings den Betrag - 21 Deutsche Mark - anschreiben. Inzwischen ist es fast Mittag geworden, und Georg wollte eigentlich noch den Laden Radio Freytag am Augustaplatz aufsuchen, in dem es auch immer die neuesten Platten gibt, aber er beschließt, das auf später zu verschieben.

Schnellimbiss





"Stehfress"



Denn: Ein kleiner Hunger meldet sich. In der Nähe des Sonnenplatzes, dem Gasthaus "Löwenbräu" gegenüber, befindet sich Rigris Schnellimbiss, von der Baden-Badener Jugend auch "Stehfress" genannt, in dem sich, frei nach Ernst Bloch (einem der Vordenker der "68er"), dringende Wünsche sättigen lassen. Hier trifft Georg erstmals an diesem Tag Freunde, Bekannte und Schulkameraden; jeder verzehrt eine Pappschale Pommes mit Ketchup und trinkt eine Cola dazu. Anschließend zieht man gemeinsam weiter Richtung Augustaplatz. Die Gernsbacher Straße ist viel befahren, eben-so die Lange Straße, in der sich die mit Parkuhren drapierten Parkplätze vom Blume-Brunnen bis zur Sternstraße reihen. Den Leopoldsplatz überragt das Gebäude der (auch sonntagsvormittags geöffneten) Hauptpost, die Oberleitungen der Busse dehnen sich über der Stadt. Am Augustaplatz macht Georgs Gruppe einen kurzen Abstecher ins Café "Reisener", schlürft einen Kaffee und begibt sich dann in die abseits des Platzes gelegene Adlerstraße, um in der "Schwarzwaldstube" ein gediegenes Mittagsmahl einzunehmen. Das Café "Reisener" und die "Schwarzwaldstube" sind beliebte Anlaufstellen der Jugend, man trifft sich dort auch nach der Schule, im rustikal eingerichteten "Schwarzwaldstüble" wird Skat geklopft oder den Unterhaltungen der älteren Einheimischen gelauscht, die sich auf Urbadisch, der Sprache des gemütlichen Einerleis, über den neuesten städtischen Tratsch austauschen.

Nachmittag! Wohin nun? Entweder zum Jahrmarkt auf dem Waldseeplatz, ins nahe Bertholdbad (damals noch ohne Hallenbad-Anbau, mit hölzernen Umkleidekabinen und drei Sprungbrettern versehen) oder ins ferne Hardbergbad, in dem immer die hübschesten Mädchen mit den knappsten Bikinis zu finden sind. Georg entscheidet sich für Letzteres, holt sich zu Hause sein Schwimmzeug und fährt mit dem O-Bus in die Weststadt. Der Bus ist voll, die halbe Stadtjugend ist unterwegs zum Bad; man wandert die Große Dollenstraße hinauf, vorbei am "Favorit", einem der fünf Baden-Badener Kinos (es läuft Roman Polanskis "Tanz der Vampire"), und macht einen kurzen Abstecher ins Jugendhaus Hardberghöhe. Dort trifft man stets Bekannte, der Plattenteller dreht sich im Dauerbetrieb, an Wochenenden spielen im Untergeschoss einheimische Bands wie die Avengers oder Fashion Pink. Vom Garten aus gelangt man über eine Treppe ohne große Umwege ins Hardbergbad.

Im dortigen Café studiert Georg nochmals die Zeitung. Der Anzeigenteil des BT verrät ihm, was am kommenden Wochenende an Vergnügungen zur Wahl steht. Im Aurelia (Lichtentaler Straße 4) läuft "Easy Rider" - er geht gern ins Kino, denn wenn ein Film mal langweilig ist, gestaltet sich das Geplänkel mit der Sitznachbarin umso kurzweiliger. Neben "Aurelia" und "Favorit" gibt es das "Rex" (Lichtentaler Allee 88), das "Pali" (Lichtentaler Straße 50) und das "Metropol" (Lange Straße 68). Was bietet sich außerdem an? Am Samstagabend spielen die German Rebels mit ihrem explosiven Sänger Hans Schneider in der Festhalle Oos. Wer will, kann sich noch mit dem Zug vom Stadtbahnhof zum Bahnhof Oos fahren lassen; von dort gelangt der Fußgänger in zehn Minuten zur Festhalle.

Im "Grünen Baum" in Lichtental bittet die USC (United Soul Convention um den Gitarristen Walter Trost) zum Tanz. Auf der Bühne des "Goldenen Löwen" (Brahmsplatz) tritt die Band Blues Eternity auf. Weitere Anlaufstellen wären das "Krokodil" in der Mühlengasse (heute Thalia) oder die Deutsch-Französische Gesellschaft (der Deutsch-Franz-Club) in der Lange Straße 69, in dem Buddy's Drive mit dem Bassisten Egmont Stenzel den Rhythmus vorgibt.

Mädchen tragen kurze, Jungs lange Haare



Aber all das hat noch jede Menge Zeit. Mittlerweile ist es Nachmittag geworden, Bademeister Rainer Ackenheil scheucht übermütige Querschwimmer im Zwei-Meter-Becken aus dem Wasser. Georg ist hungrig und durstig. Er schlüpft wieder in seine Tageskleidung (buntes Polohemd, hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe) und verlässt das Bad. 17 Uhr. Was läge näher, als jetzt, wie schon mittags verabredet, die Schritte zum "Wienerwald" in der Weststadt zu lenken, sich ein Brathähnchen sowie einen (leider etwas schalen) Halbliterhumpen Binding-Römerpils zu genehmigen? Großes Hallo, ein paar Freunde sind bereits da. Die Mädchen tragen in der Mehrzahl sehr kurze, die Jungen sehr lange Haare, was von den älteren Gästen mit wenig günstigen Blicken bedacht wird. Abfällige Bemerkungen fallen (Fortsetzung folgt).