Apple startet Kamerafahrten in Baden-Baden



Von Montag, 19. August, bis Samstag, 24. August, sind die Apple-Autos laut Angaben des US-Konzerns im Stadtkreis Baden-Baden unterwegs. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht gibt auf einer Informationsseite im Internet denselben Zeitraum an. Demnach sollen die Kamera-Gefährte vom 22. bis 29. August auch im Landkreis Rastatt unterwegs sein.

Wer vermutet, von Apple aufgenommen worden zu sein und sein Bild einsehen oder löschen möchte, kann dies beispielsweise via E-Mail an mapsimagecollection@apple.com beantragen. Alternativ kann man einen Brief an "Apple Distribution International", zu Händen des "Data Protection Officers" in der "Hollyhill Industrial Estate" in Cork, Irland schreiben.

In Apples Karten-App lässt sich außerdem im Menü ein "Problem melden". Auch im Voraus kann man der Bild-Veröffentlichung seines Hauses widersprechen, Apple merkt die Adresse dann für eine Löschung vor. Unter www.apple.com/de/privacy/contact findet man Apples allgemeines Formular für Datenschutzfragen. Informationen bietet auch das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Es ist in Deutschland für Beschwerden zu diesem Thema zuständig und leitet diese gegebenenfalls an die irische Datenschutz-Aufsichtsbehörde weiter, weil Apple seinen europäischen Sitz in Irland hat.

Noch einen Schritt weiter geht der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse: Unter der Internet-Adresse www.tlfdi.de/mam/tlfdi/wir-ueber-uns/anlage_widerspruch_gegen_datenverarbeitung_apple.pdf bietet er ein Widerspruchsformular im PDF-Format an.

www.lda.bayern.de/de/thema_apple_kamerafahrten.html

www.maps.apple.com/imagecollection/de