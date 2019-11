Damoklesschwert Michaelstunnel

Es könne nicht sein, dass die störungsanfällige Brandmeldeanlage der Röhre "ständig wie ein Damoklesschwert über der Stadt schwebt", sagte Uhlig gestern bei einer Pressekonferenz, zu der Stadtverwaltung und Stadtwerke anlässlich der sich seit Juli häufenden Technik-Probleme im Tunnel eingeladen hatten. Auch Vertreter der in Wien ansässigen Betreiberfirma PKE und der Acherner Firma Securiton, die die Brandmeldeanlage im Michaelstunnel hergestellt hat, saßen mit am Tisch. Sie mussten sich von Uhlig und Stadtwerke-Abteilungsleiter Peter Riedinger kritische Worte anhören. Der Zustand der Tunneltechnik sei "nicht tragbar", so der Bürgermeister.

Der Michaelstunnel sei die wichtigste Einrichtung in der Verkehrsinfrastruktur der Kurstadt. Wenn er gesperrt sei, dann merke man das ganz schnell in der gesamten Stadt - selbst dann, wenn nicht gerade irgendwelche Großveranstaltungen stattfänden, betonte Uhlig. Welche Bedeutung die Röhre für den Verkehr hat, habe man zuletzt bei der Sperrung am vergangenen Freitag feststellen können. Weil beim Neustart der Tunneltechnik nach einer nächtlichen Reinigung frühmorgens die Brandmeldeanlage einen Fehler meldete, musste der Michaelstunnel an dem Tag bis 14 Uhr und in den darauffolgenden drei Nächten geschlossen werden (wir berichteten). Am Freitag brach der Verkehr in der gesamten Stadt zusammen. Dass sich das Chaos an den Tagen darauf nicht wiederholte, sei alleine den Mitarbeitern der Stadtwerke zu verdanken, die ab Freitagnachmittag bis Montagabend immer tagsüber zu zweit im Einsatz waren und in der Technik-Zentrale des Tunnels die Bilder der insgesamt 50 Überwachungskameras verfolgten, um im Brandfall Alarm schlagen zu können und auf diese Weise die defekte Technik ersetzten. "Das ist keine einfache Arbeit", sagt Riedinger. Insgesamt seien zehn Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Sie erhalten für die vier Einsatztage ihren Lohn plus Bereitschaftszuschlag. Diese Kosten will Uhlig der Wiener Firma in Rechnung stellen, mit der die Stadt vor Jahren einen Vertrag über den Betrieb des Tunnels abgeschlossen hat.

Bei Securiton, dem Hersteller der Brandmeldeanlage, deren Ausfall bereits in der letzten Juliwoche dreimal eine jeweils stundenlange nächtliche Schließung des Tunnels verursacht hatte, war gestern eine gewisse Ratlosigkeit spürbar. Nein, man wisse noch nicht, woran es liege, sagte Sprecher Marco Bohnert auf Nachfrage. Und ja, das Problem könne jederzeit wieder auftreten. Zeitweise seien am vergangenen Wochenende bis zu neun Mitarbeiter bei der Störungssuche im Tunnel aktiv gewesen. Vergebens. Die Bauteile, die die Störung verursacht hätten, seien ausgetauscht worden. Die Fehlerursache aber sei noch ein Rätsel. Wenn die Firma das nicht in den Griff bekomme, dann müsse eben die komplette Anlage ausgetauscht werden, forderte Uhlig. Der Michaelstunnel sei für Baden-Baden zu wichtig, um mit dem ständigen Schließungsrisiko leben zu können.

Werner Schlamp von der Wiener Fachfirma erklärte auf Nachfrage, der Michaelstunnel liege bei der Anzahl der Störungen unter dem Durchschnitt der von seinem Unternehmen betreuten etwa 40 Tunnelröhren in Deutchland. Es gebe hier nicht außergewöhnlich viele Sperrungen. Allerdings räumte er ein, dass das vor acht Jahren bei der grundlegenden Sanierung der Röhre eingebaute System technisch sehr komplex sei und es deshalb auch schnell zu einer Störung kommen könne. Schuld daran seien die gesetzlichen Vorgaben, die solche komplexen Systeme zur Pflicht machten, um das Risiko eines Tunnelbrandes möglichst zu minimieren. "Ob das immer sinnvoll ist, das will ich hier jetzt nicht beurteilen", so Schlamp.

