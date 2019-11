Fahrradstraße: Poller an der Klosterwiese

Am Montag haben die Bauarbeiten an der Polleranlage begonnen. Insgesamt sind an der Stelle drei Pfosten vorgesehen, die in einem Abstand von 1,50 Meter eingebaut werden, um die Durchfahrt auch für kleinste Autos unmöglich zu machen. Die beiden Straßenränder sollen zusätzlich durch zwei schwere Felsbrocken gesichert werden, wie Stadtpressesprecher Roland Seiter erklärt. Neben dem Rettungsdienst bekommen auch die Kutscher, die regelmäßig in der Lichtentaler Allee unterwegs sind, einen Fernbedienungsdrücker, um die Poller für eine Vorbeifahrt absenken zu können. Der Bau der Poller wird noch bis Ende kommender Woche dauern - ihren ersten Einsatz werden die Pfosten also vermutlich am 25. September haben. Die Gesamtkosten für Baumaßnahme liegen laut Stadtverwaltung bei etwa 60 000 Euro.

Das mit einem Schild angezeigte sonn- und feiertägliche Durchfahrtsverbot war von Autofahrern immer wieder ignoriert worden. Von der Verwaltung daraufhin an Sonn- und Feiertagen aufgestellte Absperrgitter wurden in der Regel einfach beiseite geschoben. Später installierte Absperrstangen wurden aus ihren Befestigungen gezogen und die Löcher teilweise sogar mit Zement gefüllt, um ein erneutes Aufstellen der Stangen zu verhindern und das Durchfahrtsverbot zu boykottieren. Der Einbau der versenkbaren Poller war im Bauausschuss des Gemeinderats angekündigt worden, um das Problem endgültig zu beheben. Kritik gab es dabei an der Tatsache, dass am anderen Ende der Fahrradstraße, am Klosterplatz, und auch an der Zufahrt in Höhe der Aubrücke keine Poller installiert werden und dadurch das Verbot auch weiterhin umgangen werden kann.