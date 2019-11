Aufbruchsstimmung bei den 'Kickers'

Bühl

Viel Arbeit an Schulen Bühl (sre) - In der scheinbar ruhigen Ferienzeit wird es in städtischen Gebäuden häufiger laut: Dort wird im Sommer, wenn die sonstige Nutzung ruht, viel gearbeitet. Auch derzeit stehen in Schulen, Kindergärten und an Veranstaltungsorten in der Zwetschgenstadt Sanierungen an (Foto: sre). » Weitersagen (sre) - In der scheinbar ruhigen Ferienzeit wird es in städtischen Gebäuden häufiger laut: Dort wird im Sommer, wenn die sonstige Nutzung ruht, viel gearbeitet. Auch derzeit stehen in Schulen, Kindergärten und an Veranstaltungsorten in der Zwetschgenstadt Sanierungen an (Foto: sre). » - Mehr

Bühl

Folk-Band beim Kultursommer Bühl (red) - Der Bühler Kultursommer des Jahres 2019 hat noch zwei kostenlose Konzertabende zu bieten: Zunächst gastiert am Samstag, 17. August, mit Pigeons on the Gate (Foto: Karin Bischof) eine feste Größe der Schweizer Folkszene, der Abschluss gehört dann nochmals dem Jazz. » Weitersagen (red) - Der Bühler Kultursommer des Jahres 2019 hat noch zwei kostenlose Konzertabende zu bieten: Zunächst gastiert am Samstag, 17. August, mit Pigeons on the Gate (Foto: Karin Bischof) eine feste Größe der Schweizer Folkszene, der Abschluss gehört dann nochmals dem Jazz. » - Mehr

Dortmund

Bundesliga: BVB will es wissen Dortmund (dpa) - Die Kampfansage des Herausforderers ist so laut und selbstbewusst wie schon lange nicht mehr: Borussia Dortmund will die Dauer-Herrschaft des FC Bayern München beenden und in der ab Freitag beginnenden Bundesliga-Saison den Titel holen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Die Kampfansage des Herausforderers ist so laut und selbstbewusst wie schon lange nicht mehr: Borussia Dortmund will die Dauer-Herrschaft des FC Bayern München beenden und in der ab Freitag beginnenden Bundesliga-Saison den Titel holen (Foto: dpa). » - Mehr

Cottbus

FC Bayern ohne Probleme weiter Cottbus (red) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ist am Montag nach einem 3:1 beim Regionalligisten Energie Cottbus in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Leon Goretzka (Foto: AFP). » Weitersagen (red) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ist am Montag nach einem 3:1 beim Regionalligisten Energie Cottbus in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Leon Goretzka (Foto: AFP). » - Mehr