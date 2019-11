Im Dezember kann

Baden-Baden

FV Iffezheim gewinnt Hatz-Cup Baden-Baden (red) - Fußball-A-Ligist FV Iffezheim hat am Montag den Hatz-Cup, veranstaltet vom FV Sandweier, gewonnen. In einem umkämpften Endspiel setzte sich die König-Elf gegen den FV Haueneberstein um Spielertrainer Thorsten Kratzmann mit 3:2 durch (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Fußball-A-Ligist FV Iffezheim hat am Montag den Hatz-Cup, veranstaltet vom FV Sandweier, gewonnen. In einem umkämpften Endspiel setzte sich die König-Elf gegen den FV Haueneberstein um Spielertrainer Thorsten Kratzmann mit 3:2 durch (Foto: fuv). » - Mehr

Baden-Baden

Regionalzug evakuiert Baden-Baden (red/nie) - Ein Regionalzug der Schwarzwaldbahn mit rund 400 Fahrgästen musste am Sonntagabend evakuiert werden. Gegen 16.55 Uhr war der Zug auf Höhe des Hauenebersteiner Industriegebiets auf freier Strecke liegen geblieben, schreibt die Polizei (Foto: bewa). » Weitersagen (red/nie) - Ein Regionalzug der Schwarzwaldbahn mit rund 400 Fahrgästen musste am Sonntagabend evakuiert werden. Gegen 16.55 Uhr war der Zug auf Höhe des Hauenebersteiner Industriegebiets auf freier Strecke liegen geblieben, schreibt die Polizei (Foto: bewa). » - Mehr

Baden-Baden

Vollsperrung in Haueneberstein Baden-Baden (nie) - Bis Ende des Jahres ist der Abschnitt der Karlsruher Straße in Haueneberstein zwischen Zollernweg und Steinhauerweg voll gesperrt. Straßenzustand, Regenwasserkanal und Stromtrasse stehen dabei im Fokus. Die Umleitung führt über die B3 neu (Foto: Ernst). » Weitersagen (nie) - Bis Ende des Jahres ist der Abschnitt der Karlsruher Straße in Haueneberstein zwischen Zollernweg und Steinhauerweg voll gesperrt. Straßenzustand, Regenwasserkanal und Stromtrasse stehen dabei im Fokus. Die Umleitung führt über die B3 neu (Foto: Ernst). » - Mehr