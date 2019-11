Dammeinschnitt und neue Brücke über den Grünbach

Reiher gibt mehr Thermalwasser Baden-Baden (hez) - Aus dem Schnabel des Reihers am gleichnamigen Brunnen in der Sophienstraße - ein beliebtes Fotomotiv in der Kurstadt - sprudelt nun wieder mehr Thermalwasser. Möglich wurde dies durch eine Vergrößerung der Leitungen auch innerhalb der Reiherfigur. (Foto: Seiter » Weitersagen (hez) - Aus dem Schnabel des Reihers am gleichnamigen Brunnen in der Sophienstraße - ein beliebtes Fotomotiv in der Kurstadt - sprudelt nun wieder mehr Thermalwasser. Möglich wurde dies durch eine Vergrößerung der Leitungen auch innerhalb der Reiherfigur. (Foto: Seiter » - Mehr