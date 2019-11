Ein buntes Potpourri an Führungen

Der "Tag des offenen Denkmals" widmet sich diesmal dem Thema "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". Elf Programmpunkte ermöglichen es, die ehemalige Sommerhauptstadt Europas von einer ganz besonderen Seite kennenzulernen.

Eine der Hauptattraktionen ist die Rundfahrt mit einem Oldtimerbus der Stadtwerke, die unter dem Namen "Aquae - vom baulichen Umgang mit Wasser durch die Zeit" angeboten wird. Oldtimer deshalb, weil es sich hierbei um den letzten manuell geschalteten Bus handelt, der im städtischen Einsatz war. Während der Fahrt werden die Thermalquellen im Alten Dampfbad, die Fürstenbäder sowie die Kneippsche Anwendung im Friedrichsbad besichtigt. Darüber hinaus steht auch ein Besuch des Grundwasserwerks Sandweier, des Villenviertels am Annaberg und des Wasserreservoirs Friedrichshöhe an. Da im Oldtimerbus nur eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an simone.wagner@baden-baden.de zwingend notwendig.

Im Januar dieses Jahres unterzeichnete Baden-Baden in Paris den Unesco-Welterbeantrag für die "Great Spas of Europe". Dabei handelt es sich um eine Gruppe von elf bedeutenden europäischen Kurstädten in Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien. Mit diesem Ereignis befasst sich am 8. September die Stadtführung "Auf dem Weg zum Welterbe". Zusätzlich wird es am sogenannten Welterbewürfel auf der Fieserbrücke auch einen Informationsstand zu dem Thema geben. Der Schauspieler Max Ruhbaum nimmt Zuschauer im Stadtmuseum im Rahmen der Ausstellung "Max im Museum. Römer, Räuber und Roulette - Baden-Baden auf dem Weg zum Welterbe" mit auf einen humoristischen Streifzug durch die Geschichte der Kurstadt Baden-Baden und befasst sich dabei auch mit den aktuellen Geschehnissen. Am Tag des offenen Denkmals werden zudem mehrere Führungen angeboten - zu der Wasserkunstanlage Paradies, zu den Quellen der Bäderstadt, durch die Lichtentaler Allee, durch die Villengebiete Annaberg und Beutig-Quettig sowie über die Flanierwege des Kurviertels hoch zum Michaelsberg. Im Rahmen eines Rundgangs kann auch das Brahmshaus besichtigt werden. Bürgermeister Alexander Uhlig zeigte sich beim gestrigen Pressegespräch begeistert über die verschiedenen Programmpunkte: "Es ist eine Freude zu sehen, dass es diese hoch qualifizierten Rundgänge und Rundfahrten gibt. Toll, was da alles gezeigt wird. Uhlig sprach von einem "bunten Potpourri". Die Stadt war und ist ein Gesellschaftsbad. Man sollte Baden-Baden besuchen, um Freude zu haben und sich auszutauschen. Nach Baden-Baden sollte man kommen, wenn man was erleben will, meinte er. Genau das werde mit dem Programm zum Ausdruck gebracht. Der genaue Ablauf sowie weitere Informationen finden sich im Internet. www.tag-des-offenen-denkmals.de/laender/bw/kreisfrei/6119/