Verlängerung der Grünen Einfahrt kommt im Herbst

Wie berichtet, wird die Grüne Einfahrt um etwa 250 Meter verlängert. Der Neubau des letzten Teilstücks war im Januar vom Gemeinderat beschlossen worden. Mit Kosten von etwa 270 000 Euro rechnet die Stadtverwaltung für den Bau des Weges entlang des Kreithgrabens in Oos. Das Projekt soll im Oktober in Angriff genommen werden. Das neue Teilstück soll beleuchtet werden - aus Gründen des Fledermausschutzes aber mit niedrigen Leuchten in Bodennähe. Außerdem ist das Aufstellen von Sitzbänken und Papierkörben vorgesehen.

Ebenfalls im Herbst bekommt das letzte noch nicht asphaltierte Teilstück der bestehenden Grünen Einfahrt, die 650 Meter lange Strecke zwischen der Wörthstraße und der Ooser Blutbrücke, einen befestigten Belag. Dafür sind im städtischen Haushalt 255 000 Euro eingeplant.

Zum Jahresende wird die etwa vier Kilometer lange Gesamtstrecke vom Bahnhof bis zum Festspielhaus also durchgehend asphaltiert und bequem für Radfahrer zu befahren sein. Lediglich ein kurzes, nur etwa 30 Meter langes Teilstück in Höhe Ooswinkelsiedlung ist noch im alten, unbefestigten Zustand. Die dortige wassergebundene Wegdecke wird erst durch Asphalt ersetzt, wenn das Neubauprojekt der Baugenossenschaft an dieser Stelle vollendet ist.

2015 war mit der Befestigung der beliebten Radfahrstrecke zwischen der Innenstadt und Oos auf dem Teilstück zwischen Verfassungsplatz und Ebertplatz begonnen worden. Damals war von Gesamtkosten für das Projekt in Höhe von einer Million Euro die Rede gewesen. Das reicht aber nicht: Insgesamt werden die Asphaltierung und die Verlängerung des Radweges bis zum Jahresende mehr als 1,3 Millionen Euro gekostet haben.