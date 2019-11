Neue Tagesklinik

Baden-Baden - Die Klinik am Leisberg in der Gunzenbachstraße soll weiter wachsen. Das private Akutkrankenhaus für psychologische Medizin plant nach 2010 erneut einen Anbau. Darin soll Platz für die kürzlich neu eröffnete Tagesklinik und für zusätzliche Therapieräume geschaffen werden.



Unauffällig, ein wenig versteckt, liegt die Einrichtung mitten in einer großen Parkanlage mit alten Bäumen in direkter Nachbarschaft zur psychiatrischen Median-Klinik Gunzenbachhof. Im Leisberg-Gebäudekomplex, der aus einer alten Villa aus dem Jahr 1912, einem Anbau von 1967 und einem 2010 in Betrieb genommenen Erweiterungsbau besteht, werden psychisch kranke Erwachsene und Jugendliche aus ganz Deutschland behandelt. Sie leiden beispielsweise an Depressionen, Essstörungen, Schulängsten oder Burnout und wollen ihre Probleme aus eigenem Antrieb angehen - und mithilfe unterschiedlicher Therapieansätze. Seit 2002 besteht die Klinik in dem Gebäude, in dem einst ein Müttergenesungsheim untergebracht war. Gründer Thomas Falbesaner ist es wichtig, dass die bis zu 36 erwachsenen und zwölf jugendlichen Patienten von dem etwa 50-köpfigen Mitarbeiter-Team in einem kleinen, fast familiären Rahmen betreut werden.

Bedarf in der Region ist groß

Seit einigen Wochen bietet die Klinik am Leisberg neben der vollstationären Betreuung, die durchschnittlich etwa acht Wochen dauert, wie Chefarzt Norbert Schmidt betont, auch eine Tagesklinik an. Das heißt konkret, dass Patienten am therapeutischen Programm in der Klinik teilnehmen und dort auch ihre Mahlzeiten einnehmen, über Nacht aber jeweils nach Hause gehen. "Der Bedarf ist groß", sagt Falbesaner. Gedacht ist in erster Linie an Menschen aus dem näheren Umkreis zwischen Karlsruhe und Offenburg, die einen Klinikaufenthalt brauchen, die aber beispielsweise wegen Kinderbetreuung zuhause unabkömmlich sind oder bei denen das häusliche Umfeld einen gesundheitlich stabilisierenden Einfluss hat. Die Planung für eine solche Einrichtung gebe es schon länger. Kürzlich habe die Stadtverwaltung den Betrieb der Tagesklinik mit acht Plätzen genehmigt.

"Wir stecken da noch ganz in den Kinderschuhen", sagt Schmidt. Mit zwei Patienten aus der Region habe man begonnen. Zunächst seien einfach zwei bisher als stationäre Patientenzimmer genutzte Räume für die neue Nutzung umfunktioniert worden. Man brauche einen Ruheraum, in den sich die Tagesklinik-Patienten zurückziehen könnten. Außerdem seien Umkleide- und Duschmöglichkeit nötig, da auch regelmäßig Sporttherapie auf dem Stundenplan stehe. Platz sei auf diese Weise jetzt für vier Patienten.

Doch langfristig soll in einem neuen Anbau Raum für die Tagesklinik mit acht Plätzen geschaffen werden, der direkt neben dem vor etwa zehn Jahren errichteten Erweiterungskomplex entstehen soll. Nahezu baugleich zum seit 2010 bestehenden Erweiterungsbau ist dort ein weiterer fünfstöckiger Gebäudekomplex geplant mit einem ebenerdigen Eingang direkt neben der Einfahrt zur Klinik an der Gunzenbachstraße. Neben den Tagesklinik-Räumen, größeren Patientenzimmern, Büros und Gruppenräumen soll in dem Anbau auch eine Lehrküche eingerichtet werden. "Da können die Patienten üben, sich selbst zu versorgen", sagt Falbesaner. Dafür soll eine Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin eingestellt werden, die beispielsweise mit den Patienten kocht und bäckt. Auch zusätzliche Therapeuten werden nötig sein, um die Tagespatienten zu betreuen, meint der Klinikchef. Nach Fertigstellung des Anbaus soll außerdem auch Platz sein für zwei weitere stationäre Plätze.

Bei dem Vorhaben gehe es aber nicht in erster Linie um eine Erhöhung der Bettenzahl, betont Falbesaner. Im gesamten Haus gebe es Platzprobleme, einige der Patientenzimmer seien zudem recht klein. Der zusätzliche Platz soll auf diese Weise allen Abteilungen zugutekommen.

Stadtverwaltung prüft Bauvoranfrage

Der Klinikchef hofft denn auch auf eine schnelle und positive Entscheidung der Stadtverwaltung über das Bauvorhaben, nachdem die erste Planung an einer anderen Stelle auf dem Grundstück am Widerspruch eines Nachbarn gescheitert sei. Die Bauvoranfrage werde derzeit geprüft, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Bis zum Spatenstich dürfte es also noch einige Zeit dauern. Doch die beiden Chefärzte und Marketingbeauftragte Franziska Falbesaner sind vom Konzept der Tagesklinik überzeugt. Auch für die stationären Patienten sei durch einen Wechsel in die Tagesklinik am Ende des oft mehrere Monate dauernden Klinikaufenthalts ein weicherer Übergang in den Alltag möglich, betont Schmidt.