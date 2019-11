Eine stolze Schönheit: Die Gottesanbeterin

Baden-Baden (cri) - Wie es der Zufall so will: Innerhalb eines Tages sind an die BT-Lokalredaktion drei Leserfotos geschickt worden, auf denen Gottesanbeterinnen zu sehen sind. Ein Grund, sich einmal zu informieren, wo sie herkommen und wie weit sie inzwischen in der Region und in Deutschland verbreitet sind.

Die eine posierte auf einer Blume in der Weststadt am Hardberg im Aussichtsweg, die andere in Lichtental in der Rotackerstraße. Und die dritte spazierte über den Leopoldsplatz. Einen Prominentenstatus bekam die Fangschrecke 2017 mit der Verleihung des Titels "Insekt des Jahres". Und seither ist für sie auch eine neue Meldeplattform der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe eingerichtet. Femme fatale, Vorbild für Kung-Fu-Kämpfer und japanisches Symbol für Wachsamkeit, Geduld und Beständigkeit: Um die Gottesanbeterin ranken sich viele Mythen, teilt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) mit. Er berichtete 2016 auch über den Auswahlprozess 2017. "Wir wollen mit unserer Wahl diese faszinierende Vertreterin der Fangschrecken ehren und mit Vorurteilen aufräumen", begründet Prof. Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg deutschen entomologischen Instituts in Müncheberg und Vorsitzender des Auswahl-Kuratoriums, die Entscheidung, die Mantis religiosa, wie die Fangschrecke mit botanischem Namen heißt, zum Insekt des Jahres 2017 zu küren. Ursprünglich stammt die Gottesanbeterin laut NABU aus Afrika. Von dort haben sich die bis zu 75 Millimeter langen Weibchen und mit bis zu 60 Millimeter deutlich kleineren Männchen über Südeuropa immer weiter in Richtung Norden ausgebreitet. In Deutschland kam das Insekt lange Zeit nur in Wärmeinseln wie dem Kaiserstuhl bei Freiburg vor. Mittlerweile aber wurde die Gottesanbeterin mit Ausnahme von Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits in allen deutschen Bundesländern nachgewiesen, weiß der Naturschutzbund. Insgesamt sei die Art ein gutes Beispiel für die Auswirkung des globalen Klimawandels auf die mitteleuropäische Tierwelt. Jede Sichtung hilft, einen fundierten Überblick über die Verbreitung der Art zu erhalten, informiert die Landesanstalt in Karlsruhe. Gut auch, wenn es dazu noch Fotos gibt. Anhand der Daten könnten beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels beobachtet sowie die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Einsatz von Pestiziden dokumentiert werden. Seit dem Start der Meldeplattform 2017 sind mehr als 1 300 Meldungen eingegangen. Inzwischen ist die Art fast in der gesamten Oberrheinebene anzutreffen. Vorposten gibt es beispielsweise im Kraichgau, in Stuttgart, Tübingen und Heilbronn. In Baden-Württemberg ist sie vor allem in wärmebegünstigten Lebensräumen zu finden. Es ist laut Landesanstalt vermutlich eine der wenigen Insektenarten, deren Bestände sich positiv entwickelt haben. Besonders wohl fühlen sich die Insekten in sonnigen, trockenwarmen, meist in Südlage gelegenen Gras- und Buschlandschaften und Halbtrockenrasen mit lockerer Vegetation, berichtet der Naturschutzbund weiter. Von dort gehen sie in ihrer namensgebenden Pose, mit angewinkelten, "betenden" Vorderbeinen, auf die Nahrungssuche. Durch langsames Gehen oder Klettern pirscht sich die Gottesanbeterin an ihre Beute heran, meist kleine Insekten, selten auch Wirbeltiere wie Frösche, Eidechsen oder Mäuse. Ist das Beutetier in Reichweite, wird es mit den großen Facettenaugen fixiert, und die beiden dornenbewehrten Fangbeine schnellen auf das Beutetier zu. Der Vorgang des Fangschlags dauert nur 50 bis 60 Millisekunden - das ist etwa sechsmal schneller als ein Lidschlag des menschlichen Auges. Besonders bekannt ist die Gottesanbeterin für ihr außergewöhnliches Paarungsverhalten. Gelegentlich kostet die Fortpflanzung dem männlichen Tier im wahrsten Sinne den Kopf: Das Weibchen verspeist diesen während oder nach der Paarung. Dieser Sexualkannibalismus ist aber keineswegs zwingend. Meistens endet die Kopulation für beide Partner ohne Schäden. Einige Tage nach der Begattung, meist in den Monaten August bis Oktober, legen die Gottesanbeterinnen ihre Eier ab. Diese werden in sogenannten Ootheken an Steinen oder Grashalmen befestigt. Eine Oothek besteht aus einer schnell erhärtenden Schaummasse mit bis zu 200 Eiern. In diesen Gebilden können die Larven auch sehr kalte Temperaturen überstehen, bis sie im Frühjahr schlüpfen. Die erwachsenen Tiere hingegen sterben vor Beginn des Winters. Man kann die Funde online melden, das geht aber auch per Post - UBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Griesbachstraße 1 in 76185 Karlsruhe -, und per E-Mail an arten-melden@lubw.bwl.de. www.umwelt-bw.de/meine-umwelt. www.arten-melden-bw.de

