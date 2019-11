Stadt setzt wegen der Hausfarbe ein Ultimatum

Bis dahin soll er sich äußern, wie er die Farbgestaltung zu ändern gedenkt. Denn diese ist, wie Stadtpressesprecher Roland Seiter auf BT-Anfrage mitteilte nicht wie in der Baugenehmigung gefordert, abgestimmt worden. Die Fassade hätte einen Ton bekommen müssen, "der die vorhandene farbliche Gestaltung der Hofstelle aufnimmt und sich in das Gesamtensemble einfügt", zitierte Seiter aus den Vorgaben, mit einer gedeckten, landschaftsgerechten Farbgebung. Und "Anstrich, Holzverschalung oder Fassadenbegrünung sind rechtzeitig vor Ausführung mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen". Farben, die so auffielen, störten in aller Regel das Landschaftsbild, so Seiter.

Michael Bilger versteht die Welt nicht mehr. Er gibt im BT-Gespräch zu, dass er gegen die Vorschriften verstoßen hat. Mit den beiden Vertreterinnen der unteren Naturschutzbehörde habe er sich aber nicht einigen können. Sie hätten einen weißen oder gelben Farbton gewollt und eine Begrünung der Wand mit Spalierobst und wildem Wein an den Balkonsäulen. Da habe er sich gedacht, "dann mache ich gleich das ganze Haus grün". Zudem liege das Schlafzimmer im ersten Stock, und mit den Obstbäumen und dem Wein habe er dann immer die Insekten in den Wohnräumen. Das wäre keine Lösung gewesen, empört sich der Landwirt. Er will auf das Ultimatum nicht reagieren und nichts unternehmen. "Ich warte ab, was als nächstes kommt."

Nun haben sich zwei Rebland-Ortschaftsräte in den Fall eingeschaltet und Bürgermeister Alexander Uhlig jeweils einen Brief geschrieben. Klaus Bloedt-Werner (CDU) meint, dass selbstverständlich baurechtliche Bestimmungen zu beachten seien, gleichwohl meinte er aber "dass man die Kirche im Dorf lassen sollte". Es handele sich hier um ein völlig frei stehendes Gebäude in freier Landschaft. Deshalb "sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern eine vernünftige Lösung finden". Diese könne, so Bloedt-We rner weiter, auch darin bestehen, dass zur B3 hin die Sicht auf das Gebäude durch Pflanzen und einige Bäume kaschiert werde. Es sei doch erfreulich, dass es immer mehr Selbstvermarkter gebe und diese von der Kundschaft akzeptiert würden. "Dies ist eine Chance für unsere Landwirte, die es mit Auflagen und Vorschriften schon schwer genug haben und von einem Acht-Stunden-Tag nur träumen können", meint der Kommunalpolitiker. "Diesen sollte man das Leben nicht noch unnötig schwer machen."

Ratsmitglied Harry Hasel (Freie Wähler) schreibt, dass in der Rebland-Bevölkerung intensiv darüber diskutiert werde, "warum die aufgetragene, wenn auch etwas intensive Farbgebung, überhaupt verändert werden soll". In vergleichbaren Ortschaften wie zum Beispiel in Bühl-Oberbruch sei dies ohne Probleme möglich.

Für die Freien Wähler sei nicht nachvollziehbar und keineswegs wünschenswert, dass "eine andere Farbgebung im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung von der Verwaltung durchgesetzt werden soll". Die "Rebländer sind sehr froh, dass wir diesen neugestalteten Hofladen bekommen", so der Kommunalpolitiker weiter. Deshalb wird Bürgermeister Uhlig gebeten, "den von der Verwaltung für die Familie Bilger angesetzten Äußerungstermin zum 23. August zu streichen". Gerne würden die Freien Wähler mit ihm "persönlich in der nächsten Sitzung des Rebland-Ortschaftsrates die Angelegenheit besprechen".