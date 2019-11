Nicht nur das Hirschgulasch ist der Renner

Sinzheim - In vielen Höfen in der Duttenhurster Straße und um den Kreuzbrunnen herrscht seit Jahrzehnten Hochbetrieb beim Kartunger Straßenfest. Seit vier Generationen zählt das Anwesen der Familie Walter dazu. Und auch in diesem Jahr wird in den nächsten Tagen wieder das Zelt aufgebaut. Und wenn die Walters von ihrer Speisekarte erzählen, läuft einem schon jetzt das Wasser im Mund zusammen.



Gebackener Fleischkäse, Maultaschen und Ochsenmaulsalat stehen am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, auf dem Speiseplan. Und am Sonntagmittag kommt noch Hirschgulasch mit Spätzle und Salat dazu. Nicht nur bei diesem Leckerbissen hat die Familie viele Stammkunden, wie sie im BT-Gespräch erzählen.

Die Walters, das sind Heinz und Renate Walter, und ihre Tochter Conny mit Sohn und Tochter. Hinzu kommt der Sohn Harald mit Frau Sabine und deren drei Töchter mit ihren Partnern. Ihnen hilft ein großer Freundeskreis, der bei den umfangreichen Vor- und Nacharbeiten und während des Festes mit anpackt. "1983 haben wir angefangen", erinnert sich Heinz Walter, "mit Reblaus-Wein, Käsewürfeln und Weintrauben." Damals sei seine Mutter noch dabei gewesen. Ein einfaches Holzgerüst mit einer Plane darüber diente als Zelt. Das ist im Laufe der Jahre immer etwas größer und professioneller geworden. Jetzt wird ein vereinseigenes Exemplar des Kartunger Narrenclubs (KNC) fünf mal zwölf Meter groß aufgebaut, in dem die Theke und ein Großteil der zwölf Biergarnituren untergebracht werden, die etwa 100 Gästen Platz bieten. "Das Essen wird in der umgebauten Garage zubereitet", teilt Sabine Walter mit. Hier würden dann ein Elektro- und ein Gasherd aufgestellt und zusätzlich am Sonntag zwei Induktionsplatten, um das angelieferte Hirschgulasch warm zu machen. Denn zu der Mittagszeit kämen viele Gäste auf einmal. Da müsse es schnell gehen, meint Sabine Walter. Die etwa 100 Portionen seien spätestens gegen 14 Uhr ausgegeben. Renate Walter hat die Erfahrung gemacht, dass sonntagmittags, wenn das Wetter gut ist, am meisten los ist."

In drei Schichten arbeiten die rund 25 Helfer, eine am Samstag von 17 Uhr bis Schluss gegen 1 Uhr, und am Sonntag zwei Schichten von 10 bis 16 Uhr und von da an bis zum Festende. Dann sind in der Regel auch die 25 Kilogramm Fleischkäse gebraten und aufgegessen worden. Drei Bedienungen, zwei Thekenkräfte, zwei Springer, zwei Spüler und ein Zubereiter in der Küche kümmern sich um die Zufriedenheit der Gäste, sonntags kommen noch zwei Küchenhilfen für die Spätzle und den selbst gemachten Salat hinzu. Zu bedienen sind zudem zwei Spülmaschinen, je eine für Teller und Gläser, die angeliefert werden. Geschirr und Besteck haben die Walters vor Jahren selbst angeschafft.

"Die zwei Tage sind schon stressig", weiß Harald Walter. Die Hauptakteure der Familie bekämen an dem Wochenende wenig Schlaf. Nicht mehr rund um die Uhr im Geschäft sind Renate und der 84-jährige Heinz Walter, die sich neben sieben Enkelkindern über drei Urenkel freuen. Der jüngste ist gerade einmal ein paar Tage alt. "Die Senioren sind nicht mehr zum Schaffen eingeteilt", sagt Renate Walter, aber helfen würden sie natürlich schon, so gut sie noch können. "Seniorchef" Heinz Walter ist sozusagen der älteste Mitstreiter, der jüngste ist 19 Jahre alt.

Der "Mehrgenerationenstand" Nummer 25 ist von Westen herkommend das dritte Haus auf der rechten Seite in der Duttenhurster Straße 19 schräg gegenüber vom Kreuzbrunnen. Einheimische kennen es auch unter dem Spitznamen beim "Bottlenz". Denn sein Großvater, plaudert Heinz Walter aus dem Nähkästchen, sei in Sinzheim der Bott, der Ausrufer, gewesen und hieß mit Nachnamen Lorenz.

Sabine Walter ist samstags mit die Letzte und steht sonntags ab 9 Uhr bis zum Schluss am Herd. Ab 20 Uhr bleibt die Küche dann meistens kalt, "weil dann oft schon alles weg ist". Wer also Appetit bekommen hat auf das Angebot der Walters, zu dem selbstverständlich auch diverse Getränke gehören, der sollte sich beizeiten auf den Weg machen.