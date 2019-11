Neue Spielzeit - neue Anreisemöglichkeit Baden-Baden (red/hol) - Eintrittskarten ins Theater gelten ab der neuen Spielzeit auch als Fahrscheine in Bussen und Bahnen der Region. Die Einführung des sogenannten Kombitickets war von Oberbürgermeisterin Margret Mergen bereits im Februar angekündigt worden (wir berichteten). Im Gespräch ist das Ticket auch für Veranstaltungen der Philharmonie.

Die neue Spielzeit des Theaters beginnt am Samstag, 7. September, mit der Premiere des Stücks "Furor". Und an diesem Tag ist auch das neue Angebot in Kombination mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) erstmals gültig. "Das Kombiticket vereint gleich mehrere Vorteile. Denn die Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsangebote entspannt nicht nur die Verkehrs- und Parkplatzsituation bei uns vor Ort, sondern schont auch die Umwelt", freut sich Theater-Intendantin Nicola May, "dass wir unserem Publikum dieses neue Serviceangebot nach der Sommerpause bieten können". Die Kombitickets gelten jeweils am Tag der Veranstaltung bis 6 Uhr des Folgetages für die Hin- und Rückfahrt im gesamten Netz des KVV. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Theater Baden-Baden einen weiteren Kooperationspartner für unsere Kombitickets gewinnen konnten. Das Kombiticket bietet die Möglichkeit, den Abend bei einem Glas Wein entspannt ausklingen zu lassen", meint KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon. Ähnliche Regelungen gibt es schon seit Jahren etwa beim Festspielhaus und bei den Volksschauspielen in Ötigheim. Geplant ist die Einführung des Kombitickets auch für die Philharmonie. Für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen sich die Bushaltestellen am Leopoldsplatz und am Augustaplatz und noch bis zum 12. September die Haltestelle LA 8 in der Lichtentaler Allee, die ab dann aber baustellenbedingt nicht mehr bedient wird. Freikarten und ermäßigte Sondertickets sind von der Regelung ausgenommen, heißt es vom Theater.

