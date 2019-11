Der "Oostäler" durchlüftet die Stadt Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Kurstadt hat eine Klimaanlage. Sie springt Nacht für Nacht an, wälzt von der Badener Höhe kommend eine Welle kühler Schwarzwaldluft durch die vom Sommertag erhitzten Straßenzüge und bläst hinein in die Schlafzimmer der Baden-Badener. "Oostäler" nennt Dr. Rainer Röckle diesen nächtlichen Fallwind. Der Freiburger Meteorologe untersucht mit seinem Team in den kommenden Monaten das Klima in Baden-Baden. Die Ergebnisse dieser Analyse sollen Mitte 2020 vorliegen - in Form einer Klimafunktionskarte, aus der hervorgeht, wo sich besonders kühle und heiße Stellen in der Kurstadt finden und aus welchen Seitentälern Kaltluftströme fließen, die den "Oostäler" verstärken und antreiben. Diese Übersicht wird die künftige Bauplanung in der Kurstadt stark beeinflussen, wie Bürgermeister Alexander Uhlig gestern bei einem Pressegespräch erklärte. "Der Schutz des Stadtklimas muss künftig noch intensiver als in der Vergangenheit in die Planungen miteinbezogen werden", meinte er. Konkret heißt das: Dem "Oostäler" und den kühlen Luftströmungen aus den Seitentälern soll künftig nicht mehr der Weg hinein ins heiße Herz der Stadt verbaut werden. Außerdem soll das Fachgebiet Stadtplanung künftig stärker darauf achten, dass alle Einwohner einen kurzen Weg haben zur nächsten Abkühlung. Wald und Grünanlagen sollen von überall her in wenigen Gehminuten erreichbar sein. Letzteres sei in der durchgrünten Kurstadt eigentlich schon gegeben, sagte Wetterexperte Röckle gestern am Rande des Pressegesprächs. Die Stadt sei "privilegiert" im Vergleich zu anderen Städten auch wegen ihrer Lage in einem lang gestreckten Schwarzwaldtal, das nachts, wenn der "Oostäler" kommt, wie ein riesiger Windkanal wirke. Diesen Schatz gelte es aber auch zu bewahren, betonte Uhlig. Wie wertvoll die nächtliche Abkühlung für Baden-Baden ist, machte Röckle mit einem Blick auf eine Deutschlandkarte deutlich, aus der der Oberrheingraben, in dem die Kurstadt durch einen Punkt markiert war, knallrot herausleuchtete. "Wir befinden uns hier in einer der wärmsten Gegenden Deutschlands", sagte er. Es gebe regelmäßig bis zu 70 Sommertage pro Jahr - so nennen Wetterkundler Tage, an denen Temperaturen über 25 Grad erreicht werden. Diese Situation werde sich in den kommenden Jahrzehnten wegen des Klimawandels noch verschärfen. Für Kaltluftströme kein Ausgleich möglich Für die Klima-Analyse werten die Mitarbeiter des Freiburger Büros "iMA" die Daten der vier Wetterstationen aus, die am Aumattstadion, am Brenners Park-Hotel, in der Innenstadt und in Geroldsau platziert sind. Außerdem fließen in die Untersuchung die Messergebnisse der städtischen Schadstoff-Messstellen in der Weststadt und in der Innenstadt ein. Kombiniert mit den Daten der Stadtverwaltung, aus denen detailliert die Bebauung der gesamten Stadt hervorgeht, lässt sich daraus eine Landkarte erstellen, aus der ersichtlich wird, wie das Klima in den verschiedenen Stadtteilen ist, wo es eher kühl ist und wo die Hitze zusammen mit einer hohen Schadstoffbelastung für Probleme sorgt. Außerdem wollen die Experten eine Prognose abgeben, wie sich das Stadtklima in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Welche Folgen das für die Baupolitik hat, sei eine politische Frage. Fest stehe aber, dass bei der Planung von Baugebieten und bei der Genehmigung von Bauprojekten künftig mehr Rücksicht auf Klimafragen genommen werden müsse, sagte Uhlig. "Paradebeispiel ist für mich das Vogel-Hartweg-Gelände. Bei der ehedem bestehenden Planung für ein Luxushotel an der Leopoldstraße hat das Stadtklima keine Rolle gespielt. Das wäre künftig anders." Für Temperaturen und Klimawerte gebe es zwar keine Grenzwerte. Aber anders als bei seltenen Pflanzen oder Tieren, die woanders neu angesiedelt werden könnten, sei kein Ausgleich mehr möglich, wenn dem "Oostäler" erst einmal der Weg verbaut sei. Kurstadt-Spitze

