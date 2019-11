Eintauchen in die Wein-Spitzenlagen

Die Spitze des Mauerbergs, die sich in 300 Meter Höhe befindet, ist durch seine nach Süden ausgerichtete Steillage für seine exzellenten Reben und Rieslingweine bekannt. "Willkommen in der Toskana Deutschlands", begrüßte Karl Keller die Teilnehmer und erklärte ihnen, dass der Mauerberg erstmals im Jahr 1070 urkundlich erwähnt worden sei. Die Besucher erfuhren viel Wissenswertes auch über die Artenvielfalt. Die Weinbergmauern, die der Terrassierung des Mauerbergs dienen, bestehen aus einem Naturstein vulkanischen Ursprungs und aus Sandstein, und sie sind wasserdurchlässig. Sie werden ohne Mörtel miteinander verfugt. Dies alles garantiere, dass der Berg nicht auf die Mauern drücke, so Keller, und das Wasser abfließen könne. Und in der kühlen Abenddämmerung gäben die Steine die gespeicherte Wärme an die Reben ab. Mit ein Grund, warum sich der Mauerberg so vorzüglich für die Erzeugung von Spitzenweinen eigne.

Danach durfte die Besuchergruppe die mit Efeu umrankten Weinbergmauern näher begutachten. Sie entdeckten seltene Insekten, darunter auch Käfer, und Spinnenarten. Das Efeudickicht dient auch Kreuzottern als Zufluchtsort. Kellermeister Robert Schätzle vom Weingut Schloss Neuweier erwähnte während der Begehung, dass er in Zukunft seine Reben wieder näher aneinanderstehend pflanzen möchte, damit diese einer dauerhaften Beschattung ausgesetzt sind. Schätzle wusste zu berichten, dass das Schloss Neuweier im Jahr 1548 von Philipp von Dalberg erbaut worden sei. Und im Jahr 1547 habe Kaiser Karl V. dem Schloss die Reichsunmittelbarkeit bestätigt. 1615 ging das Gebäude dann an die zwei Töchter Philipp von Dalbergs und deren Gatten, Wolf von Eltz und Knebel von Katzenellenbogen. Die Katzenellenbogens, ein berühmtes rheinisches Rittergeschlecht, standen als hohe Beamte im Dienste des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz.

Nach dem kurzen Abstecher in die Geschichte kam Robert Schätzle wieder auf seine Reben zu sprechen. So wenig Feuchtigkeit wie möglich sollen die Reben abbekommen. Dies garantiere die Einzigartigkeit seiner Spitzenweine aufgrund der vorzüglichen klimatischen Bedingungen, gepaart mit dem abends aufkommenden Wind. Karl Keller sagte, dass schon bei einer 20-Grad-Steilhanglage ein höherer Rebensaftertrag von 100 Prozent erzielt werden könne. Winzer Schätzle erwähnte, dass man am Mauerberg nahezu 1 600 Sonnenstunden im Jahr habe.

Die Besuchergruppe genoss die faszinierende Aussicht auf den Heiligenstein in Richtung Osten und auf die Yburg, deren Spitze den Schlot eines früheren Vulkans darstelle, so Karl Keller. Und den Blick auf die - neben dem Schlossberg - zweite Einzellage des Weinguts Schloss Neuweier, das "Goldene Loch", ein etwa ein Hektar großes, terrassiertes Areal inmitten des Mauerbergs. Die Führung endete bei einem edlen Tropfen im wunderschönen Innenhof des Weinguts Schloss Neuweier.