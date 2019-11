Ob Sonne, ob Regen: Auf dem Merkur geht immer was

"Das ist ganz schön heftig hier", sagt eine von Ihnen angesichts der 54-prozentigen Steigung erleichtert, als die Bahn nach etwa fünf Minuten Fahrtzeit auf dem Berggipfel ankommt. "Wir wandern jedes Wochenende, unsere heutige Tour habe ich erst gestern Abend im Internet entdeckt", erklärt eine der Frauen. Sie und ihre Mutter kommen aus Rauental, ihre Freundin aus Haueneberstein. Bevor sie die elf Kilometer lange Tour beginnen, gönnen sie sich noch etwas zu trinken im Merkurstüble.

Bedient werden die einzigen Besucher hier vom Service-Chef des Restaurants mit dem Vornamen Hett - seinen Nachnamen will er nicht nennen. "An guten Tagen kommen etwa 1 200 Gäste", sagt Hett im Gespräch mit dem BT und ergänzt mit Blick auf den bewölkten Himmel: "Heute werden es vermutlich so 500 bis 600." Angesprochen auf die an anderen Tagen zahlreich auf dem Berggipfel anzutreffenden Gleitschirmflieger, vermutet Hett: "Für sie ist das Wetter zu schlecht, sie werden heute nicht kommen."

Dafür kommen lan gsam immer mehr Wanderer, aber auch Touristen, die die Aussicht auf die Kurstadt genießen möchten. Und immer wieder erreichen Mountainbikefahrer den Berggipfel, die sich über die gut befestigten Waldwege den Berg hinaufgekämpft haben. Einer von ihnen ist Andreas Dufner aus Bischweier. "Heute ist es nicht so heiß wie gestern, da schwitze ich nicht so stark", kann der Hobbysportler den vergleichsweise kühlen Temperaturen etwas Gutes abgewinnen. Während seiner kurzen Rast gönnt er sich einen kräftigen Schluck aus seiner Trinkflasche und einen Powerriegel. Danach macht er noch ein Selfie für die Kollegen - und sich selbst auch schon wieder auf den Rückweg.

Um die Mittagszeit sind dann doch bereits etwa 150 Menschen auf dem Merkurgipfel. Einige Familien haben Essen und Getränke mitgebracht und auf den dafür bereitgestellten Tischen ausgebreitet. Viele der kostenlosen Liegestühle sind von Touristen belegt und auf dem Spielplatz schaukeln Kinder auf einer Schaukel aus einem Holzstamm. Zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit, auf den Aussichtsturm zu steigen. Einer von ihnen ist Fabio Riva, der aus dem italienischen Monza stammt und der mit seiner koreanischstämmigen Frau, seinen beiden Kindern und seiner Schwiegermutter nach Baden-Baden gekommen ist. "Gestern waren wir in Straßburg und morgen fahren wir noch nach Heidelberg, obwohl eigentlich ein Ausflug ins elsässische Colmar geplant war", sagt er im BT-Gespräch und fügt lächelnd hinzu: "Meine Frau fand das besser so." Danach geht es wieder zurück nach Luxemburg, wo die Familie ihren Hauptwohnsitz hat.

Gegen 14 Uhr herrscht reges Treiben auf dem Gelände um den Aussichtsturm, mehrere verschleierte Frauen mit ihren Männern und Kindern schauen sich um und rasten auf den Holzbänken. Eine Gruppe junger Männer, offensichtlich aus Indien, unterhält sich bestens gelaunt und immer wieder lachend, während sie auf rustikalen Holzstühlen Platz nimmt. Dann kommen plötzlich zehn junge Frauen aus dem Bergbahnhof, die alle in der gleichen Weise gekleidet sind. Jede trägt zu einer dunklen Hose ein weißes Oberteil, auf einem steht in rosafarbenen Buchstaben "Braut". "Wir feiern Junggesellinnen-Abschied", erklärt Desiree Eberhard. Sie hat den Tag für ihre Freundin Melanie - die Braut - organisiert und ist dafür eigens aus Berlin angereist. Alle Frauen stammen ursprünglich aus der Ortenau und kennen sich seit frühen Kindertagen. Nach einem Picknick auf dem Merkurgipfel stehen anschließend noch ein Casino-Besuch und ein sogenanntes Escape-Spiel auf dem Programm. Bei diesen Spielen werden die Teilnehmer in einen oder mehrere Räume eingesperrt und müssen sich innerhalb einer vorgegebenen Zeit befreien. Damit dies gelingen kann, müssen verschiedene Hinweise und Gegenstände entdeckt werden. Wenn die Gruppe nicht weiterkommt, werden sie in der Regel von einem Spielleiter unterstützt, der über Kameras und Mikrofone sehen und hören kann, was in den Räumen geschieht.

Die Merkur-Bahn befördert inzwischen beständig kleinere und größere Gruppen von Menschen auf den Berg und bringt andere wieder ins Tal. Die elf Service-Kräfte des Merkurstübles müssen zu diesem Zeitpunkt immer mehr der ankommenden Gäste mit Essen und Getränken versorgen. Auf dem etwa drei Kilometer langen Weg zur Talstation sind neben mehreren Paaren und kleineren Gruppen auch zwei Mütter unterwegs, die auf etwa halbem Weg ihre fünf Kinder für den einzigartigen Blick auf die Baden-Badener Altstadt begeistern können. Weiter unten an der Talstation zeugen die voll besetzten Parkplätze von einem guten besuchten Merkurgipfel. Ein Besuch hier lohnt sich eben immer, auch bei bewölktem Himmel, davon sind die Menschen offensichtlich überzeugt.