Trotz der jüngsten Regenfälle: Die Natur hat Durst

Der kalendarische Herbstanfang ist erst am 23. September. An manchen Orten in der Lichtentaler Allee liegen jedoch jetzt schon viele braune Blätter auf dem Boden. "Wir hoffen auf Regen, Regen, Regen", fasst Schiem die Situation zusammen. "Die lang anhaltende Trockenheit stresst unsere Parkanlage ziemlich." 30 bis 35 Mitarbeiter des Gartenamts waren bis in der vergangenen Woche im Einsatz, um die Pflanzen täglich zu wässern. "Besonders die Bäume und Sträucher, die wir im Spätherbst letztes Jahr oder im Frühjahr dieses Jahr in den Boden gebracht haben, müssen wir kräftig gießen, um sie durch die Trockenheit zu bringen", erzählt Schiem.

"Das Problem ist ja nicht nur der jetzige und letztjährige Sommer. Eigentlich sind es schon mehrere Jahre, in denen die Sommer bei uns trocken und heiß sind", ergänzt Boschert. Besonders die Auswirkungen und Schäden des Extremsommers 2018 werden nun aber sichtbar: "Das Holz der Bäume ist trocken, weil sie nicht genug Wasser haben. Wir beobachten, dass zum Teil ganze Bäume absterben und es dann Totholz gibt", so Boschert. "Dem versuchen wir entgegenzuwirken, indem wir großflächig wässern. Den Baumbestand zu erhalten, ist uns wichtig."

Dies trifft insbesondere auf die Lichtentaler Allee zu: "Wir haben hier einen relativ wertvollen Baumbestand. Wertvoll deshalb, weil die Bäume schon mindestens 150 Jahre alt sind. Und diese Bäume brauchen Wasser", sagt Schiem. Abgestorbene Bäume, für die aber jegliche (Bewässerungs-) Hilfe zu spät kommt, müssen aus Verkehrssicherungsgründen gefällt und entfernt werden. "Ein Baum, der abgestorben ist, ist ja nicht mehr standsicher", erklärt Schiem.

Auch wenn die Lage angespannt ist, kann Boschert Entwarnung geben: "Man braucht jetzt nicht zu befürchten, dass bei uns alles abstirbt." Zudem werden alle gefällten Bäume in der Innenstadt nachgepflanzt. Bei der Auswahl der Baumsorten spielt durchaus auch die Wetterentwicklung der nächsten 20 Jahre eine Rolle: "Man muss sich überlegen, welche Baumsorten mit der Trockenheit und mit der Hitze besser klarkommen, wer die äußeren Einflüsse durch den klimatischen Wandel besser verträgt", so Schiem. "Besonders Flachwurzler, wie Fichte und Birke, haben es extrem schwer. Die muss man mit Wasser unterstützen. Im Gegensatz dazu sind Tiefwurzler näher am Grundwasser. Sie können das Wasser aus tieferen Schichten holen", sagt Boschert.

Kurzer Starkregen





reicht nicht aus



Einen durchgehenden Regen könnte die Natur jetzt aber in jedem Fall dringend gebrauchen. Über die Unwetter der vergangenen Tage haben sich zwar sowohl Mensch als auch Natur gefreut, ideal war der Regen mit mindestens zehn Litern pro Quadratmetern allerdings nicht. "Da das Wasser bei Starkregen nur oberflächlich wegläuft, sickert es nicht langsam in den Boden. Dort würde es aber eigentlich gebraucht, damit die Wurzeln ausreichend versorgt werden", erläutert Schiem. Solange der benötigte Regen noch auf sich warten lässt, sind viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz, welche zum Beispiel die Blumenkästen und -kübel an den Bachgeländern in den Ortsteilen gießen.

Und was können die Bürger tun, um der Natur zu helfen? "Wir haben beobachtet, dass viele Mitbürger ihren leidenden Baum vorm Haus mit Wasser versorgen. Wir freuen uns sehr, dass die Bürgerschaft hier aus eigenem Antrieb mithilft", lobt Schiem. Und wie bereitet sich das Gartenamt auf die kommenden, möglicherweise ebenso trockenen Jahre vor? "Wir haben das Gießwassernetz erneuert und erweitert. Und dieser Prozess wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen", sagt Schiem. "An den Punkten, wo man weiß, dass man sehr viel wässern muss und wo man noch nicht ausreichend entsprechende Anlagen hat, wollen wir das sukzessive erweitern." Eine Frage, die in Bezug auf die heißen, trockenen Sommer gerne auftaucht: Ist das noch Wetter oder schon Klima? Boschert: "Hohe Temperaturen hat es in früheren Jahren auch schon immer mal gegeben." Schiem ergänzt: "Man muss das Verhältnis von Niederschlagsmenge und Sonnenstunden betrachten. Seit einigen Jahren nehmen die Niederschläge ab. Und ich glaube, wenn die Schere in die eine Richtung geht, könnte man schon von Klimaveränderung reden. Bei den Bäumen haben wir dieses Jahr mehr Aufwand an Gießarbeiten als im letzten Jahr. Und 2018 hatten wir mehr Aufwand als 2017. Das, was wir seit zwei Jahren erleben, ist schon eine Herausforderung."