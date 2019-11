Regen oder Sonne: Gäste genießen Angebot

Sinzheim - Das zweitägige Hoffest auf dem Weingut Kopp im Sinzheimer Ortsteil Ebenung hat am vergangenen Wochenende mehr als Tausend Besucher angelockt. Es war bereits die fünfte Auflage. Alleine am Samstag kamen trotz des Regenwetters rund 600 Gäste.



"Wir waren angenehm überrascht, dass sich so viele auf das Regenwetter eingestellt haben und gekommen sind", sagte der Chef des Weinguts, Johannes Kopp, und war sehr erfreut.

Auf dem Hofgut gab es für die Besucher zudem viele Plätze, die überdacht waren. Bei dem schwülwarmen Wetter am Sonntag diente die Überdachung zwischen Kelterhalle und Gerätehaus als Ort, an dem alle im Schatten die leichte Brise genießen konnten. Überhaupt gab es bei dem Hoffest etliche verwinkelte Nischen, die zum Teil mit barockem Mobiliar und Kronleuchtern ausgestattet waren und einen besonderen Reiz zum Hinsitzen ausstrahlten. Begehrt waren auch die Sitzplätze mit einem perfekten Blick in die Rheinebene. Von jedem Platz aus konnten die Besucher die musikalischen Beiträge auf der Bühne verfolgen.

So unterhielten die Sänger der Sängerfreundschaft "Waldeslust aus Vormberg" beim sonntäglichen Frühschoppen die Gäste. Besonders gefragt: Das vielfältige, aber frisch zubereitete kulinarische und abwechslungsreiche Angebot. Als Blickfang lenkten zwei mobile Räucherkammern in Form einer gusseisernen Lok die Blicke auf sich. In der Lok wurden Lachsspezialitäten geräuchert, die zuvor Chefkoch Jörg Starke unter den Augen der Besucher vorbereitet hatte.