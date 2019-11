Verkehrsleitsystem: Das Dach über dem "P" macht den Unterschied



Unter den Zuschriften war auch ein Brief von BT-Leser Gerd Müller. Auch er hatte sich gewundert, dass sich zur gleichen Zeit auf unterschiedlichen Hinweisschildern die Zahlen der freien Parkplätze zum Teil deutlich unterscheiden. Nach einem Anruf im Rathaus weiß er aber nun, woran das liegt. "Der feine Unterschied besteht darin, dass man unterscheiden muss zwischen dem "P" mit Dach (Parkhaus) und dem einfachen "P" (Parkbezirk). So müssen das Festspielhaus zusammen mit dem Parkhaus Beethovenstraße, das Kurhaus zusammen mit dem Wagener-Parkhaus, die Thermen zusammen mit der Vincentigarage und der Kongress zusammen mit der City-Garage gesehen werden", schreibt er. Aber es sei schon irreführend, wenn am Ebertplatz 600 freie Plätze am Kurhaus angezeigt würden, diese in der gleichnamigen Garage aber gar nicht vorhanden seien, weil auf dem ersten Schild auch noch die freien Plätze in einem weiteren Parkhaus angezeigt würden, meint er.

Auch Helmut Oehler, Chef der Stadtwerke, erklärt, dass immer auf den ersten Schildern des Parkleitsystems an der Peripherie der Stadt mit dem "P" ohne Dach jeweils mehrere Garagen zusammengefasst seien. Da stehe beispielsweise der Hinweis "Thermen" sowohl für die Caracalla- als auch für die Vincentigarage, der Hinweis "Kongress" schließe die City-Garage und die des Kongresszentrums mit ein. Damit soll vermieden werden, dass Touristen wie Einheimische zu viele Infos auf einmal lesen müssen. Die weitere Verzweigung in die einzelnen Garagen erfolgt laut Oehler dann proportional zur Annäherung.

An der Kongresshausgarage funktioniert das aber momentan nicht, da sich wegen der Baustelle am Bertholdplatz kaum ein Fahrzeug über die Lichtentaler Straße der Innenstadt nähert, sondern der Verkehr über die Ludwig-Wilhelm-Straße rollt. Und so gab es kürzlich vor dem Bertholdplatz den Hinweis auf 90 freie Parkplätze in der Kongresshausgarage, kurz vor der Garage dann aber das Schild "Belegt". Alle angezeigten freien Plätze fanden sich zu diesem Zeitpunkt in der City-Garage.

Kommentar