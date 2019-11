Feuerwehr-Großeinsatz wegen Hauseinsturz

Karlsruhe

Großeinsatz in Karlsruhe Karlsruhe (red) - Zu einem Großeinsatz sind am Freitagmorgen Polizei und Feuerwehr in der Karlsruher Waldstadt ausgerückt. Eine an der Friedrichstaler Allee gelegene Forsthütte brannte vollständig ab. Auch ein Kleintransporter wurde zerstört (Foto: Einsatz-Report24).

Grabenstetten

Mann aus Höhle gerettet Grabenstetten (dpa) - Einer der beiden auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eingeschlossenen Männer ist gerettet. Das teilte die Bergwacht am Montagmorgen mit. Den Männern war durch ansteigendes Wasser der Rückweg versperrt worden (Foto: dpa).

Karlsruhe

Brand in Lagerhalle Karlsruhe (red) - In der Fettweisstraße 2 am Karlsruher Rheinhafen ist ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe n brennt Papier in einer Lagerhalle. Die Feuerwehren sind im Großeinsatz. Über Verletzte ist nichts bekannt (Foto: dpa).

Kassel

Rechte Kundgebung nach Lübcke-Mord Kassel (dpa) - Nach dem Mord an Walter Lübcke wird an diesem Samstag ein Aufzug Rechtsextremer erwartet. Die Partei "Die Rechte" will damit gegen eine vermeintliche Instrumentalisierung der Tat protestieren. Ein Bündnis gegen Rechts hat Gegenveranstaltungen angemeldet (Foto: dpa).