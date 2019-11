Kartung lädt wieder auf seine Festmeile ein



Seit 1978 wird zum Kartunger Straßenfest eingeladen. In diesem Jahr findet es zum 41. Mal statt und lockt mit einem umfangreichen Angebot aus Entertainment, (Kinder-)Spaß, guter Unterhaltung mit fünf Musikbands und jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten auf vier Bühnen, an mehr als 50 Ständen.

Ein Live-Musikprogramm mit namhaften Kapellen aus dem mittelbadischen Raum garantiert zwei Tage lang für Partystimmung. Außergewöhnlich ist zudem wie immer das internationale und breit gefächerte Essensangebot der vielen Stände. Es werden beispielsweise Flammkuchen aus dem Elsass, Spareribs aus den USA und verschiedene Fischspezialitäten aus Schweden angeboten.

Die "Kartunger Festmeile" hat in all den Jahren von ihrer Anziehungskraft nichts verloren. Dafür sorgen die Vereine - Männergesangverein (MGV), Radsportverein "Edelweiß" (RSV) Kartung und Kartunger Narren-Club (KNC) - sowie die Dorfgemeinschaft mit ihrem steten Einsatz auch für das Erscheinungsbild der Festmeile und drumherum: Häuser, Gassen und Vorgärten werden wieder in romantischem Licht erscheinen.

Das Fest beginnt am Samstag, um 17 Uhr mit dem Fassanstich am Kreuzbrunnen. Danach klingt und singt es in den Straßen und Gassen des Seeräuberdorfs bis tief in die Nacht hinein. Die Band "Topstars" spielt an beiden Tagen und ist schon zum 36. Mal dabei. Für die Kinder ist auch reichlich Unterhaltung geboten. Beispielsweise kommt am Sonntag ab 11 Uhr ein Zauberer. Für die Jüngsten fährt das Spielmobil, und es gibt eine Rutschbahn und ein Trampolin. Besondere Attraktionen sind zudem das Kinderkarussell und die Carrera-Rennbahn.

Am Sonntag geht es ab 11 Uhr weiter. Ein Kunsthandwerker- und Trödelmarkt vom Parkplatz "Pflug" bis zur Kartunger Straße 80 und zur Kreuzstraße bis zum frühen Abend schließt sich an. Als besonderes musikalisches Highlight gelten die Schlossbergmusikanten aus Gernsbach, die am Sonntag mit Blech- und Polkamusik ab 12.30 Uhr loslegen. Ab 16 Uhr treten am Sonntag noch das Duo "Rebecca und Tom", das Trio "Orchestre Arc en Ciel" sowie DJ Herti auf, und ab 18 Uhr spielen wieder die "Topstars".

Umfangreich ist auch die große Sonderverlosung am Sonntagabend um 18 Uhr, bei der es wieder jede Menge zu gewinnen gibt.

Die Straßen im Bereich des Festes sind von heute an ab 17 Uhr bis Montag, 26. August, gegen 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Kreisverkehr ist ab Samstag, 24. August, von 7 Uhr bis Montag, 26. August 13 Uhr nicht befahrbar. Außerdem wird darum gebeten, keine Fahrzeuge im Festbereich auf die Straßen zu stellen.

Für Anreisende gibt es Parkmöglichkeiten in den Gewerbegebieten Am Markbach und In den Lissen sowie bei der "Seeräuberschenke" und in der Sommerau. Wer mit der Stadtbahn anreist, kann mit der S 4 bis zum Bahnhof Sinzheim-Nord fahren. Von da aus sind es zu Fuß nur etwa fünf Minuten bis zur Festmeile.

Wegen des Kartunger Straßenfests wird die Buslinie 285 ab Mittwoch, 21. August, 17 Uhr, bis einschließlich Montag, 26. August, 17 Uhr, umgeleitet. In dieser Zeit werden die Haltestellen "Am Markbach", "Kreuzstraße" und "Kartung Schule" in beide Richtungen nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Kartunger Straße eingerichtet. An dieser gelten in beiden Richtungen die Abfahrtszeiten für die Haltestelle "Kartung Schule".

Laut Rolf Peter, Sprecher der Dorfgemeinschaft, sind mit dem Straßenfesterlös in den vergangenen Jahren Ruhezonen, Brunnenanlagen, der Blumenschmuck an Laternen, die Renovierung der Kartunger Kirche, der Bau eines Vereinsheims mit Sport- und Festplatz und eine große Lagerhalle für die Dorfgemeinschaft und die Kartunger Vereine ermöglicht worden. Darum dankt er all jenen, die bei dem Fest mithelfen.