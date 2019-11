Blues, Rock und Pop in aller Vielfalt

Baden-Baden - Viel hat sich getan beim Bluesclub Baden-Baden, dessen Vorstand jetzt das neue Programm der kommenden Saison präsentierte. Und zwar in einem farbintensiven, freundlich gestalteten Flyer, der das bisherige, puristische Schwarz ablöst.



Symbolhaft wirkt der nicht nur farblich aufgepeppte Flyer, für den jetzt ebenso wie bei der Gestaltung der Homepage auf professionelle Unterstützung zugegriffen wird, wie eine einladende Öffnung nach außen. Zu dieser Konzeption gehört auch die angestrebte und teils bereits umgesetzte Kooperation mit hiesigen Schulen.

Der Vorsitzende Klaus Hartmann hat für das Projekt alle Gymnasien zwischen Rastatt und Bühl angeschrieben, um junge Leute der Abschlussklassen zum Besuch eines Blueskonzertes bei freiem Eintritt einzuladen. Der Bluesclub hätte das nicht nötig, die Besucherzahlen sind auch so bei den meisten Konzerten stabil. Doch dem Vorsitzenden liegt ebenso wie seinen Stellvertretern Andrea Safidine und Kassierer Wolfgang Graf sowie Schriftführerin Brigitte Walther und Pressewart Michael Böhl daran, den Bluesclub auf die Zukunft auszurichten und Jugendlichen den teils als verstaubt empfundenen Blues näher zu bringen.

"Die Struktur der Besucher hat sich in den vergangenen Jahren bereits verändert", sagt Andrea Safidine, heute tummeln sich auf den Konzerten Fans aller Altersgruppen. Für die bietet die neue Konzertsaison wieder etliche Highlights aus ehrlicher, handgemachter Musik und eigenen Songs, worauf der Bluesclub großen Wert legt.

Als wahre Naturgewalt entlädt die Hamburger Powerfrau Jessy Martens zum Auftakt am 21. September ein wahres Stimmgewitter, jazzig, rockig oder soulig. Fabian Anderhub, der Kanadier mit Schweizer Pass, hat so gar nichts Bedächtiges an sich und lässt es am 12. Oktober so richtig krachen. Aufregenden Power-Blues mit einem abwechslungsreichen Songrepertoire bietet der mehrfach preisgekrönte Brite Ben Poole am 9. November, die Freiburger Punkfolkgruppe "Restless Feet" bringt die Fans wieder am 21. Dezember zum Toben.

Blues, Rock und Pop serviert "Rosedale" aus Frankreich am 18. Januar 2020, afroamerikanische Musiktradition kombiniert "Malted Milk" am 1. Februar mit brillantem Blues und funkigem Soul. Für berauschende Jams und packende Soli steht die Florian-Lohoff-Band am 7. März.

Die lange Bluesnacht am 21. März wird eingeleitet von Matt Woosey mit Songs über Sehnsucht, rätselhafte Gefühle oder die große Liebe und komplettiert von Dana Fuchs aus New York, e iner ebenso stimmgewaltigen wie attraktiven Blueslady mit sehr emotionaler und kraftvoller Performance. Nur durch Andrea Safidines Hartnäckigkeit konnte der mehrfach preisgekrönte Dave Keller für den 18. April verpflichtet werden, einer der besten Soul- und Bluesmusiker seiner Generation und ein Juwel der US-Bluesszene. Die schottische Variante kommt am 25. April mit Steve Nimmo auf die Bühne, einer Hälfte der weltweit bekannten "Nimmo Brothers". Die leidenschaftliche und stimmgewaltige Bluesröhre Andreas Kümmert beschließt die Bluessaison am 16. Mai.

Die Fans dürfen bei den Konzerten im Löwensaal in eine ganz neue Lichtshow eintauchen, in die der Bluesclub erheblich investiert hat. Auch wird das Foyer des Löwensaals bei den Konzerten "bluesig aufgepeppt", verspricht der Vorstand, der sich sehr dankbar zeigt über die vielen Helfer aus eigenen Reihen während der Konzerte.