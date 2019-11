Jeder Tag hat seine Besonderheit

Iffezheim - "Flaggschiff" nennt Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister die Große Woche in Iffezheim. Und das sticht vom Samstag, 24. August, bis Sonntag, 1. September, an sechs Tagen wieder in See. Auf der Galopprennbahn ist dann neben hochkarätigem Pferdesport auch ein buntes Rahmenprogramm geboten.



Rennen und Platzöffnung: In insgesamt 58 Rennen werden an den sechs Renntagen die Sieger ermittelt. Samstags und sonntags finden jeweils zehn Rennen statt, am Mittwoch und am Donnerstag jeweils neun. An den Wochenenden öffnet der Platz um 12 Uhr, das erste Rennen startet um 13.30 Uhr. Unter der Woche ist Platzöffnung um 13.30 Uhr, der Startschuss zum ersten Rennen fällt um 15 Uhr.

Freitag, 23. August: Traditionell lädt die Stadt Baden-Baden am Abend geladene Gäste zum Rennempfang ins Casino ein.

Samstag, 24. August: Der "Tag der Nachwuchsförderung" beschäftigt sich mit der Faszination Galopprennsport. Ob Traumberuf Jockey oder Hobbyreiter - aktive und ehemalige Jockeys geben am Infostand Auskunft. Auf dem elektronischen Rennpferdsimulator "Mr. Ed" kann wieder geritten werden. Eingebettet in diesen Tag sind auch ein Legendenrennen mit ehemaligen Spitzenjockeys und ein Ponyrennen für "zukünftige Legenden", wie Hofmeister es anpries.

Sonntag. 25. August: Unter anderem von Profitänzerin Regina Luca und Ernährungsexpertin Mareike Spaleck gibt es beim "Fitness Day" Tipps, um sich fit zu halten. Das Fitnessunternehmen Pfitzenmeier aus Karlsruhe präsentiert auf der Eventbühne ein abwechslungsreiches Programm zum Thema.

Mittwoch, 28. August: Es wird blau-weiß: Wenn an diesem Tag der Kader des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC auf der Rennbahn vertreten ist, wird laut Hofmeister auch das Kinderland in ein KSC-Land umgewandelt. Die KSCler geben auch Interviews im Führring. Freien Eintritt gibt es beim "KSC-Renntag" für KSC-Dauerkartenbesitzer und Ticketinhaber des Heimspiels gegen den Hamburger SV.

Donnerstag, 29. August: Am "Tag der Vereine" stellt sich nicht nur der Fußballverein Iffezheim vor. Laut Hofmeister soll die Vielfältigkeit der Sportangebote der Region an diesem Tag im Mittelpunkt stehen.

Freitag, 30. August: Die Baden-Badener Auktionsgesellschaft führt ihre Jährlingsauktion durch.

Samstag, 31. August: Freien Eintritt gibt es für die Damen, die beim jährlichen "Ladies Day" Hut oder Fascinator tragen. Als prominente Gäste haben sich TV-Moderatorin Bettina Cramer und Top-Model Marcus Schenkenberg angekündigt. Auf der Eventbühne sorgen wieder das Pfitzenmeier-Team und die Karlsruher Dinnershow "Crazy Palace" für Unterhaltung.

Sonntag, 1. September: Eingebettet in den Renntag um den Großen Preis von Baden ist der angekündigte "Stadt Baden-Baden Cup". Ein ähnliches Bild wie im vergangenen Jahr wird zudem den Finaltag 2019 prägen: Der Mannheimer Unternehmer Heinz Scheidel hat eine große Kutschenpräsentation inklusive Ausfahrt durch die Region organisiert. Das Gesangsehepaar Jana Ina und Giovanni Zarella, Musikproduzent Mousse T. und "The Voice of Germany"-Teilnehmerin Nora Brandenburger sind zu Gast.

Zusatzbusse: Sonderbusse verkehren vom Bahnhof Baden-Baden nach Iffezheim an allen sechs Renntagen. An den Wochenenden fahren sie um 11.30 und 11.45 Uhr ab Baden-Baden und um 18.20 und 18.35 Uhr von Iffezheim zurück. Mittwoch und Donnerstag: 13 und 13.15 Uhr hin, 19 und 19.15 Uhr zurück.