Werke für Panflöte und Harfe erklingen

(red) - Die seit 2002 alljährlich stattfindenden Konzerte des Panflötenvirtuosen Matthias Schlubeck in der Abteikirche Lichtenthal sind schon Tradition geworden. In diesem Jahr ist Schlubeck am kommenden Samstag, 24. August, um 15 Uhr wieder gemeinsam mit der Harfenistin Isabel Moreton zu Gast im Rahmen der Lichtenthaler Klosterkonzerte. Gerade die Kombination von Panflöte und Harfe erfreut sich immer großer Beliebtheit, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden Musiker nehmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise zwischen meditativer und fröhlich ausgelassener Musik. So werden Werke von Bach, Vivaldi, Mozart, Massenet und anderen zu hören sein.

Matthias Schlubeck gilt als einer der weltweit führenden Panflötisten im Bereich der klassischen Musik und bietet eine unglaubliche Virtuosität auf der eigentlich aus der rumänischen Musik stammenden Panflöte. Er schafft es immer wieder, die Zuhörer mit seiner Musik in seinen Bann zu ziehen und zu überraschen, schreibt der Veranstalter in seiner Mitteilung. Er ist in Deutschland der erste Musiker mit einem Hochschulabschluss im Fach Panflöte. An der Musikhochschule Wuppertal begann er 1991 als Jungstudent bei Prof. Manfredo Zimmermann und schloss dort sein Studium 1998 mit dem Konzertexamen ab. Neben dem Hochschulstudium erhielt Schlubeck außerdem Unterricht bei rumänischen Panflötenlegenden wie Damian Luca und Gheorghe Zamfir. Der 1973 in Wuppertal geborene Schlubeck erhielt bereits im Alter von sechs Jahren seinen ersten Panflötenunterricht und ist mit diesem selten gespielten Instrument aufgewachsen. Bereits als Zwölfjähriger wurde er vom französischen Panflötisten Jean-Claude Mara gefördert und gab im Alter von 15 Jahren seine ersten Konzerte. Mittlerweile hat der Panflötenvirtuose in mehr als 25 Jahren über 1 500 Konzerte in Kirchen und Konzertsälen gegeben. Konzertreisen führten ihn in das europäische Ausland, in die USA, nach Lateinamerika und Australien.

Die Harfenistin Isabel Moreton erhielt ihre musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und an der Indiana University, USA. Moreton ist Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und an der Musikschule der Landeshauptstadt Hannover. Regelmäßig gibt sie Meisterkurse und ist als Jurorin für Wettbewerbe gefragt. Konzertengagements führten sie durch Europa, in den Nahen Osten, USA, Kanada, Australien und im Sommer 2017 nach Hongkong, wo sie beim Eröffnungskonzert des World Harp Congress spielte, so die Mitteilung weiter. Neben ihrem künstlerischen und pädagogischen Engagement ist Moreton Chefredakteurin des halbjährlich erscheinenden internationalen World Harp Congress Review, Herausgeberin einer Notenedition mit Werken von Komponistinnen im Furore-Verlag und seit 2015 Vorsitzende des Verbands der Harfenisten in Deutschland.

Karten sind im Vorverkauf in der Klosterbuchhandlung Lichtenthal und in den BT-Geschäftsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.