Ab Montag weniger Stau-Stress am Bertholdplatz

Baden-Baden - Etwas schneller als erwartet schreitet der Bau der Kreisverkehrsanlage am Bertholdplatz voran. Dies hat für die Autofahrer erfreuliche Auswirkungen: Am kommenden Montag soll dort die aktuell heftige Stau-Quälerei zu Ende gehen, denn stadteinwärts kann dann der Verkehr wieder durchgehend auf der Lichtentaler Straße rollen - über den bis dahin fertiggestellten Teil des Platzes.



Erfreut betrachtete Bürgermeister Alexander Uhlig gestern das laute und lebhafte Treiben auf dem Bertholdplatz, wo auf Hochtouren am Einbau des rauchenden Asphalts gearbeitet wird. "Das ist wirklich eine gute Nachricht", sagte er und berichtete über eine ganz entscheidende Änderung des Verkehrsgeschehens rund um den Platz.

Dass diese bereits am kommenden Montag im Laufe des Tages möglich sei, verdanke man auf der einen Seite dem Engagement der Baufirma, die in den vergangenen Wochen hier mit viel Personal "richtig rangeklotzt" habe.

Auf der anderen Seite habe es sich aber auch bewährt, mit einem größeren Baufeld zu arbeiten, was durch nur eine zur Verfügung stehende Fahrspur allerdings einige Verkehrsbeeinträchtigungen brachte. "Das habe ich mir angeschaut und stand dabei selbst auch einige Male im Stau", berichtete der Bürgermeister. Er ist aber überzeugt, dass es die bessere Alternative gewesen sei, diese Beeinträchtigungen in Kauf zu nehmen. Denn sonst hätte es mit den Arbeiten am Kreisel noch deutlich länger gedauert. Doch so sind nun zwei Drittel der neuen Verkehrsanlage fertiggestellt.

Insgesamt erwartet die Stadtverwaltung durch die neuen Regelungen ab dem 26. August deutliche Verbesserungen für den Straßenverkehr und eine Entschärfung des Nadelöhrs.

Verkehrsführung: Während es stadteinwärts ab Montag von Lichtental her wieder über den Bertholdplatz geht, bleibt die stadtauswärts in Richtung Tunnel/Lichtental führende Verkehrsregelung über die Ludwig-Wilhelm-Straße und die Bertholdstraße erst einmal bestehen. Dies erfordert auch weiterhin eine Ampelregelung am Bertholdplatz - aber nach Aussage von Projektleiter Dominique Leible mit kürzeren Wartezeiten.

Ampel am Gausplatz: Die Ampelanlage an der Einmündung der Ludwig-Wilhelm- in die Bertholdstraße am Gausplatz soll dann abgeschaltet werden, um den Verkehrsfluss zu erhöhen - zumal die Bertholdstraße dann nur noch in Richtung Tunnel/Lichtental befahrbar ist. Allerdings, so Leible, bleibe die Anlage dort erst einmal stehen, um bei Verkehrsproblemen notfalls doch wieder aktiviert zu werden. Möglich wird in wenigen Tagen auch wieder die Einfahrt vom Bertholdplatz in die Friedhofstraße - aber nicht umgekehrt.

Busverkehr: Folgen gibt es auch für den städtischen Nahverkehr. Die Linie 204 fährt dann ab Augustaplatz über den Leopoldsplatz in Richtung Merkurwald, die Tallinie 201 ab Augustaplatz in Richtung Bahnhof über Ludwig-Wilhelm-Straße, Bertholdstraße und Lichtentaler Allee. Diese umständliche Linienführung ist nötig, weil vom 4. bis 6. September noch eine Vollsperrung der Luisenstraße geplant ist. Da wolle man die Fahrgäste nicht durch ständigen Wechsel der Linienführung verwirren, sagte gestern Patric Lainé von den Verkehrsbetrieben. Erst ab dem 11. September, wenn die Luisenstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werde, wolle man nicht mehr durch die Allee fahren.

Fertigstellung: Am Bertholdplatz sollen die Arbeiten am Kreisverkehr noch bis Mitte/Ende Oktober andauern, dann kann der neue Kreisel richtig in Betrieb genommen werden.