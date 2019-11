New-Pop-Festival lässt die Luftschiff-Ära in Oos wieder aufleben

(hol) - Anlässlich des 25. SWR 3-New-Pop-Festivals im September lebt für einige Tage am Flugplatz in Oos die Zeppelin-Ära wieder auf: An allen vier Festivaltagen wird ein modernes Luftschiff über der Innenstadt unterwegs sein. Von Donnerstag, 12. September, bis Sonntag, 15. September, ist das Fluggerät auf dem Segelflugplatz in Oos stationiert.

Das Luftschiff in Blau und Weiß ist Teil einer Werbekampagne des Automobilzulieferers ZF mit Sitz in Friedrichshafen. Das mit Helium gefüllte Gerät, das von drei Elektromotoren angetrieben wird und bis zu 125 Kilometer pro Stunde schnell fliegen kann, wird im Laufe des Donnerstags aus dem hessischen Bad Homburg an die Oos überführt. Dort dreht es in den Tagen vor seinem Einsatz in Baden-Baden anlässlich der Internationalen Automobilausstellung über der Großstadt Frankfurt seine Runden. Bei Rundflügen über Baden-Baden, die jeweils etwa 40 Minuten dauern werden, können 14 Passagiere mitfliegen. Die Teilnahme an den Flügen wird von SWR 3 unter den Radiohörern verlost. Nach seinem Einsatz über dem Oostal wird der Zeppelin wieder an seinen Heimathafen am Bodensee zurückfliegen.

Das Luftschiff erinnert an längst vergangene Zeiten. 1910 war in Oos eine 160 Meter lange Luftschiffhalle gebaut worden. Und gestern vor 109 Jahren war der Zeppelin LZ 6 in Oos stationiert worden. Die Kurstadt sollte Knotenpunkt im Luftverkehrsnetz werden. Am 23. August 1910 startete dort der erste Rundflug. Im September jedoch kam es zum Unglück: Eine Verpuffung verursachte eine Stichflamme, die das Luftschiff erfasste und innerhalb weniger Minuten komplett zerstörte. In den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg waren dann verschiedene Luftschiffe hier beheimatet und starteten zu zahlreichen Rund- und Fernflügen. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren die Zeppelin-Zeiten in Oos allerdings vorbei.