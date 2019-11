Experten bleiben inkognito

- Irgendwann in den kommenden Wochen bekommt die Kurstadt hohen Besuch: Experten vom Internationalen Rat für Denkmalpflege (Icomos) werden Baden-Baden bei einem Rundgang genauer unter die Lupe nehmen. Dabei geht es um eine wichtige Frage: Ist die Kurstadt tatsächlich reif fürs Weltkulturerbe? Die Fachleute sind bis Herbst in sieben Ländern in allen elf Städten unterwegs, die gemeinsamen die Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe schaffen wollen. Von ihrem Votum wird es ganz entscheidend abhängen, ob Baden-Baden den Sprung ins Welterbe schafft, ob alle anderen zehn Städte mit von der Partie sein werden - oder ob beispielsweise die gesamte Bewerbung nachgebessert werden muss.

Und wann sind die Experten in der Kurstadt zu Gast? Auf diese Frage gibt es von offizieller Seite keine Antwort. Weder Icomos noch Stadtverwaltung nennen ein konkretes Datum. Denn die Experten wollen inkognito unterwegs sein, wie es aus dem Rathaus heißt. Es wird also während des Besuchs keinen Pressetermin geben, keinen vorherigen Hinweis auf den Rundgang, nicht einmal eine Nachberichterstattung über den Besuch der Fachleute an der Oos ist erwünscht. "Die Leute wollen ungestört ihre Arbeit machen", heißt es vonseiten der Stadtpressestelle dazu. Das sei wie bei der Vergabe eines Michelin-Sterns für ein Restaurant: Da wisse ja auch vorher keiner, wann der Testesser kommt.

Das leuchtet ein - aber auch nicht. Denn der Vergleich mit Restaurant-Testern hinkt. Im Gegensatz zu einem Koch oder Restaurantbesitzer, weiß man bei der Stadtverwaltung nämlich sehr genau, wann die Prüfer kommen. Das Datum des Rundgangs in Baden-Baden ist im Rathaus längst bekannt. Man dürfe es nur der Öffentlichkeit nicht bekannt geben, heißt es.

Na dann. Wetten, dass wir es trotz aller Geheimniskrämerei herausfinden, wann die Icomos-Leute in Baden-Baden unterwegs sind? Man muss doch nur darauf achten, wann die Stadtreinigung eine Extra-Schicht einlegt, und in welcher Woche die Mitarbeiter des Gartenamtes Urlaubssperre haben. Die Stadtverwaltung wird sich schließlich bestimmt akribisch auf den Rundgang vorbereiten. Und für entsprechende Hinweise aus der Leserschaft - gerne auch von städtischen Mitarbeitern - per E-Mail an die Adresse redbad@badisches-tagblatt.de oder unter (0 72 21) 2 15 12 51 sind wir natürlich auch dankbar.

