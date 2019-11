Unglückstag in der Geschichte Baden-Badens

Die Expansionspolitik des französischen Königs Ludwig XIV., des Sonnenkönigs, hatte den Krieg ausgelöst. Obwohl er auf fragwürdiger juristischer Grundlage Gebietsforderungen gegenüber dem Heiligen Römischen Reich geltend gemacht und etliche linksrheinische Landstriche annektiert hatte, darunter das Elsass und Straßburg, war das Reich zunächst nicht in der Lage, militärisch angemessen zu reagieren, weil ein Großteil seiner Kräfte wegen des gleichzeitig stattfindenden Türkenkriegs auf dem Balkan gebunden war. Erst als das französische Heer den Rhein überschritt und in die Kurpfalz einmarschierte, um diese mit Frankreich zu vereinen, entschloss sich der Kaiser zum Krieg.

Die neu formierten Truppen des Reiches drängten die Franzosen nach Westen ab. Auf Anraten seines Kriegsministers Louvois ließ Ludwig XIV. beim Rückzug die Gegend am Oberrhein systematisch verwüsten. Die Taktik der verbrannten Erde zielte darauf, ein Gebiet zu schaffen, das dem Gegner nicht als Aufmarschraum dienen konnte, weil es weder intakte Befestigungswerke und Unterkünfte noch irgendwelche Ressourcen zur Versorgung der Truppen gab.

Baden-Baden sollte von einem kleinen kaiserlichen Kontingent geschützt werden, das sich jedoch zurückzog, als ihm das Unterfangen aussichtslos erschien. Am 15. August - die Franzosen unter ihrem Befehlshaber Marschall Jacques-Henri de Durfort, Herzog von Duras brannten gerade Durlach und Ettlingen nieder - verließen die kaiserlichen Soldaten und die markgräflichen Räte Baden-Baden und überließen die Stadt ihrem Schicksal. Hoffnungslosigkeit griff um sich.

Viele Einwohner rafften einige Habseligkeiten zusammen und flohen in die nähere Umgebung. Ein zeitgenössischer Bericht schildert, wie sich die öffentliche Ordnung allmählich auflöste, und es zu Plünderungen und Raub kam. Vieh streifte auf der Suche nach Nahrung durch die Straßen, und von den Besitzern in den Ställen zurückgelassene Tiere brüllten vor Hunger.

Am 17. August wurde Baden-Baden durch die Franzosen besetzt, zwei Tage später folgte Marschall Duras und bezog im Kapuzinerkloster (heute: Hotel Badischer Hof) vor den Toren der Stadt Quartier. Die sich im Neuen Schloss aufhaltende verwitwete Markgräfin Franziska Augusta, eine Tante des regierenden "Türkenlouis", und Vertreter der Bürgerschaft baten ihn, die Stadt zu verschonen, worauf sie die Antwort erhielten, der Marschall müsse sich an die Anordnungen seines Königs halten. Am 23. August wurde endgültig klar, dass es für Baden-Baden keine Rettung gab. Der Befehl Ludwigs XIV. lautete: "Baden muss völlig unbewohnbar gemacht werden."

Am 24. August früh morgens um 5 Uhr wurde die Stadt unter Einsatz von Pech und Schwefel in Brand gesteckt. Gleichzeitig flohen die letzten Bewohner aus dem lodernden Inferno in die umliegenden Wälder. Die Chronik des Jesuitenkollegs vermerkt unter diesem Tag: "Wir hatten kaum die Wiesen gegen das Frauenkloster Lichtental erreicht, als wir sahen, wie die Luft sich großartig mit dem Rauche vermischte und die Stadt, von einem Flammenmeer umgeben, in kaum zwei Stunden in Asche versank. Alle Häuser und Kirchen, auch das Schloss gingen in den Flammen unter; eine Ausnahme bildete nur die neue Kirche, welche die Markgräfin für das Kloster zum heiligen Grab eben baute."

Obwohl Markgraf Ludwig Wilhelm seine Untertanen aufforderte, rasch in die Stadt zurückzukommen, kehrte erst nach und nach ein Teil der Bevölkerung zurück und richtete sich in den Ruinen provisorisch ein. Noch zehn Jahre nach dem Brand hatte Baden-Baden nur etwa halb so viele Einwohner wie zuvor. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, dürfte aber in der Größenordnung von 1 500 bis 2 000 gelegen haben.

Schutthaufen und Baustellen gehörten jahrelang zum Stadtbild, der Wiederaufbau ging äußerst schleppend voran, zumal wenige Jahre nach dem Ende des Pfälzischen Erbfolgekrieges das Oberrheingebiet im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) erneut zum Schauplatz militärischer Auseinandersetzungen wurde.

Von den Plänen einer städtebaulichen Neugestaltung Baden-Badens mit großzügigen und geraden Straßen, die der badische Amtmann Johann Weiss 1691 ausgearbeitet hatte, wurde kaum etwas verwirklicht. Lediglich die modellmäßige Bebauung von Straßenzügen mit traufständigen Reihenhäusern wurde umgesetzt. Beispiele hierfür finden sich heute noch in der Hirschstraße.

Ein Hemmnis für die Erholung der Stadt war, dass der Kurbetrieb als einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren komplett ausfiel, weil die Badeherbergen zerstört und die Thermalquellen teilweise unter Schutt begraben waren.

Mindestens ebenso schwer wog, dass sich der "Türkenlouis" 1697 entschloss, die fürstli che Residenz in die Rheinebene bei Rastatt zu verlegen. Dort entstand ein großzügiges Schloss im Stil des Barock, das den Erfordernissen absolutistischer Repräsentation genügen sollte.

Mit dem Umzug des Herrschers verließ auch der gesamte Hofstaat die alte Residenz. Baden-Baden verlor seinen Status und wurde zu einem kleinen unbedeutenden Landstädtchen. Es sollte bis ins 19. Jahrhundert dauern, ehe die Stadt wieder an überregionaler Bedeutung gewann.