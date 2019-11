Erste Tandem-Pilotinnen am Merkur



Seit Eröffnung des Fluggebiets im Jahr 2001 hätten ausschließlich Piloten die Ausbildung zum Tandemfliegen absolviert. Neben körperlicher Fitness seien dafür überdurchschnittliches fliegerisches Können, gute Reaktionen und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein erforderlich. Das teilt der Gleitschirmverein Baden, die sogenannten Schwarzwaldgeier, mit.

Die promovierte Informatikerin und Mutter zweier Töchter Anke Thede habe bei ihrem Prüfungsflug auf Anhieb fehlerfrei überzeugen können, genauso wie die studierte Sportwissenschaftlerin Antonia Bohner. "Ich war schon etwas aufgeregt vor der Prüfung", erzählt Thede, "doch nach all der trainingsintensiven Vorbereitung wusste ich, was ich fliegerisch kann und hatte keine Zweifel am Bestehen der Prüfung. Als Nächstes freue ich mich darauf, mit meinen Töchtern, zwölf und fünfzehn Jahren, in die Luft zu gehen." Mit ihnen zusammen zu fliegen sei für sie der Hauptantrieb gewesen, die anstrengende Ausbildung auf sich zu nehmen.

Die Motivation, mit dem Tandemfliegen zu beginnen, sei bei Antonia Bohner ähnlich gelagert gewesen: "Nach zehn Jahren Solo-Fliegen wollte ich mir endlich einmal mit meinem Freund zusammen die Welt von oben ansehen. Ganz toll war es für mich auch schon, während der Ausbildung gemeinsam mit meinem Vater und Bruder als Passagieren zu fliegen, die selbst Gleitschirmpiloten sind."

Wer Tandem-Pilot werden will, so erläutert der Gleitschirmverein weiter, müsse zunächst in einem Eingangstest vor professionellen Prüfern seine in mindestens 200 Solo-Flügen erworbene Schirmbeherrschung unter Beweis stellen. Verschiedene Techniken in den Lüften müssten beherrscht werden. Danach folge eine eingehende Ausbildung mit Theorieunterricht und mehr als 40 Trainingsflügen, teils unter Aufsicht von erfahrenen Fluglehrern, die selbst Tandem fliegen. In einer theoretischen Prüfung und einem Prüfungsflug unter Begutachtung eines unabhängigen DHV-Experten würden dann die Fähigkeiten der angehenden Tandem-Piloten abschließend geprüft.

Die Schwarzwaldgeier, so schreiben sie weiter, freuen sich darüber, dass jetzt neben 23 männlichen Tandem-Piloten auch zwei Frauen mit Passagieren über Baden-Baden ihre Kreise ziehen können.