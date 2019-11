Immobilienpreise ziehen merklich an

Baden-Baden - Die Kaufpreise für Wohnimmobilien haben sich in der Kurstadt in den vergangenen fünf Jahren merklich erhöht. Das geht aus einer neuen Analyse des Immobilienverbands Deutschland (IVD), Region Süd, hervor, dem Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständige angehören.



Im Zeitraum von Frühjahr 2014 bis Frühjahr 2019 stiegen in Baden-Baden die Preise für frei stehende Einfamilienhäuser um 12 Prozent, für bestehende Eigentumswohnungen um 9 Prozent. Für ein frei stehendes Einfamilienhaus, so heißt es in der Mitteilung des IVD, müssen inzwischen in der Kurstadt durchschnittlich 1,05 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden, für Doppelhaushälften 505 000 Euro und für Reihenmittelhäuser etwa 400 000 Euro - jeweils bei bestehenden Immobilien mit gutem Wohnwert.

Bei Eigentumswohnungen (Bestand) zahlen Käufer momentan zwischen 1 360 Euro (einfacher Wohnwert) und 5 070 Euro je Quadratmeter (sehr guter Wohnwert). Mit anderen Worten: Für eine 100-Quadratmeter-Wohnung zum Beispiel werden zwischen 136 000 und gut einer halben Million Euro verlangt.

Kauft man eine Wohnung in einem Baden-Badener Neubauobjekt, dann wird es noch teurer: zwischen 3 500 Euro (mittlerer Wohnwert) und knapp 6 000 Euro (sehr guter Wohnwert). In der Spitze können auch noch höhere Preise erzielt werden.

Die Verkäufer von Immobilien müssen allerdings ein wenig Geduld aufbringen. Die durchschnittliche Angebotsdauer für Häuser und Eigentumswohnungen ist im aktuellen Jahresvergleich wieder etwas gestiegen. Wurden Häuser vor einem Jahr noch für knapp 16 Wochen am Markt angeboten, so beträgt diese Zeitspanne inzwischen durchschnittlich 17,3 Wochen. Bei Eigentumswohnungen hat sich die Angebotsdauer von 19,2 auf nun 21,2 Wochen erhöht.

Die Mietpreise in Baden-Baden lagen in diesem Frühjahr bei 11 Euro je Quadratmeter für Altbau- und bei 11,20 Euro für sonstige Bestandswohnungen - also zwischen 1 100 und 1 120 Euro im Monat für eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Bei Erstbezug (guter Wohnwert) muss man mit 12,30 Euro je Quadratmeter rechnen.

Aber es geht auch noch höher. Bei sehr gutem Wohnwert (überdurchschnittliche Ausstattung und erstklassige Wohnlage) werden in Baden-Baden für Bestandswohnungen auch Mietpreise von bis zu 15,30 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Insgesamt, zu diesem Urteil kommt Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, verzeichne man beim Immobilienmarkt in der Kurstadt auch in der ersten Jahreshälfte 2019 eine kontinuierliche Entwicklung. Er zeigt sich überzeugt: "Die Erschließung neuer Areale sowie bereits erfolgte Bautätigkeiten können mittel- und langfristig die Angebotsknappheit auf dem Wohnungsmarkt lindern."

Bei den Mietwohnungen in der Stadt an der Oos rechnet der Immobilienverband momentan mit einem stabilen Preisniveau durch verstärkte Bauaktivitäten.