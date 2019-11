Mit der Philharmonie auf Entdeckungsreise

Baden-Baden - Bekannte Meisterwerke europäischer Musik mit frischem Leben erfüllen und Entdeckungen verborgener musikalischer Schätze ermöglichen, beides ist gleichermaßen ein Anliegen der Baden-Badener Philharmonie unter der Leitung ihres Chefdirigenten Pavel Baleff. Und so unterbreitet der Klangkörper einmal mehr in der Reihe seiner Abonnementskonzerte 2019/2020 ein vielseitiges Musikprogramm mit renommierten Solisten.

Mit einem Auftritt beim Grand-Prix-Ball am 31. August wird die Philharmonie in die neue Saison starten, in deren Verlauf das Orchester neben seinen zahlreichen Auftritten in Baden-Baden auch im In- und Ausland zu hö ren sein wird. So sind zum Beispiel die Planungen für eine Japan-Tournee mit sechs Konzerten und zwei Solisten Ende Mai 2020 weit fortgeschritten, erläuterte Chefdirigent Pavel Baleff im BT-Gespräch.

Fast schon Tradition haben die Gastspiele in verschiedenen großen Städten der Schweiz und in der Alten Oper Frankfurt; dort wird die Philharmonie zum Beispiel den Startenor Juan Diego Flórez begleiten und erneut bei dem weltweit renommierten Wettbewerb Piano Forum auftreten. "Die Verleihung des Deutschen Pianistenpreises in der Alten Oper ist alljährlich ein mediales Großereignis", sagt Baleff, und er freut sich, dass der Preisträger sich im sechsten Abo-Sinfoniekonzert am 6. März 2020 in Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 als Solist dem Baden-Badener Publikum vorstellen wird.

Klavierwerke werden auch bei weiteren in der Folge genannten Abo-Konzerten, die jeweils um 20 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses stattfinden, eine besondere Rolle spielen. So konnten die Philharmonie-Verantwortlichen als "Philharmonische Solistin" mit der im südchinesischen Chenzen geborenen und in den USA lebenden Fei-Fei Dong eine preisgekrönte Musikerin gewinnen, die vor kurzer Zeit von der "Chinese Musicians Association" in die Gruppe der besten zehn Pianisten der Welt gewählt wurde. "Sie hat eine unglaublich frische und ansteckende Art, Musik zu machen, sie sprüht vor Freude beim Musizieren", charakterisiert Baleff die junge Pianistin, die auf den großen Bühnen der Welt auftritt und das Baden-Badener Publikum bei Abo-Konzerten im Januar und März 2020 sowie beim Benefizkonzert für das Brahmshaus am 11. Oktober erfreuen wird.

Im ersten Abo-Sinfoniekonzert am 20. September wird die Philharmonie ihre Reihe mit bekannten Konzertmeistern als Solisten fortführen: Die Geigerin Dorota Anderczewska vom Nationaltheater-Orchester Montpellier wird Schumanns Violinkonzert d-Moll spielen. Neben Smetanas Ouvertüre zur Oper "Die verkaufte Braut" kann das Publikum zwei sinfonische Dichtungen von Dvorak nach Gedichten und Märchenerzählungen entdecken: "Der Wassermann" op. 107, "Die Mittagshexe" op. 108.

Antonio Salieri war Lehrer von Beethoven und Schubert, die Gegenüberstellung von Werken der Dreien macht einen besonderen Reiz des zweiten Abo-Konzerts am 25. Oktober aus, meint der Chefdirigent. Umrahmt von Salieris "La Follia di Spagna" (26 Variationen für Orchester) und Schuberts Sinfonie Nr. 2 B-Dur D125 kommt Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61 mit dem Geiger Feng Ning, ehemaliger erster Preisträger des Paganini-Wettbewerbs in Genua, als Solisten zu Gehör.

Das dritte Abo-Sinfoniekonzert der Baden-Badener Philharmonie am 22. November mit dem berühmten Tenor Francisco Araiza und zwei seiner Meisterschülerinnen sowie zwei Klaviervirtuosen des Pianistenclubs München und Werken von Brahms und Saint-Saëns wird einen Tag später in München (Cuvillés Theater) wiederholt werden.

Jean Effels "Die Erschaffung der Welt", ein acht Jahrzehnte alter "Comic" über das Wunder der Schöpfung mit augenzwinkerndem Humor und einer Prise Respektlosigkeit, inspirierte den russischen Komponisten Andrej Petrow, ein gleichnamiges Ballett zu schreiben: Im vierten Abo-Sinfoniekonzert am 24. Januar 2020 wird eine Suite daraus erklingen. "Mit einfachsten kompositorischen Mitteln schuf Petrow einen Hymnus des Lebens, schöne, moderne Musik", schwärmt Baleff, der Petrow, der auch zahlreiche Filmmusiken geschrieben hat, als seine Entdeckung in Deutschland bezeichnet. "Wir sind das erste Orchester, das diese Noten ausgeliehen hat", sagt der Chefdirigent, und er freut sich besonders, dass Petrows Witwe zum Konzert, in dem auch Mozarts Klavierkonzert Nr. 21 mit Fei-Fei Dong als Solistin und Beethovens Sinfonie Nr. 3, "Eroica", erklingen, kommen wird.

Eine weitere musikalische Entdeckung kündigt Baleff für das fünfte Abo-Sinfoniekonzert am 14. Februar an: Neben Haydns Ouvertüre zur Oper "Armida" und Mozarts Sinfonie Nr. 32 G-Dur KV 318 erklingen von Egon Gabler das Klarinettenkonzert mit Friederike Roth als Solistin und das Konzert für Waldhorn mit Robert Langbein als Solisten. "Dieser postromantische deutsche Komponist ist in Vergessenheit geraten", erklärt der Chefdirigent. Und er verrät, dass die Philharmonie eine CD mit seinen Werken plant.

Die "Philharmonische Solistin" Fei-Fei Dong wird im siebten Abo-Sinfoniekonzert am 27. März Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30 spielen. Umrahmt wird dieses Stück von einigen Preziosen der amerikanischen Musiklandschaft: Unter der Leitung von Gastdirigent Eckart Preu bringt die Philharmonie Samuel Barbers Essay Nr. 1 op. 12 und Aaron Coplands Appalachian Suite zu Gehör.

Im achten und letzten Abo-Sinfoniekonzert der Saison am 24. April wird neben Mendelssohn Bartholdys "Ein Sommernachtstraum" und Beethovens Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93 auch ein Konzertstück mit Albrecht Menzel, dem Stennebrüggen-Preisträger der Carl-Flesch-Akademie 2019, auf dem Programm stehen.

Über diese Abo-Konzerte hinaus wird die Philharmonie bei vielen weiteren Veranstaltungen zu hören sein - zum Beispiel bei den deutsch-französischen Kinderkonzerten, der Jugendakademie, der Flesch-Akademie, bei zahlreichen Nachmittags- und Sonderkonzerten, gemeinsamen Auftritten mit Chören und mehr. Und natürlich werden einzelne Musiker des Orchesters bei Kammerkonzerten ihre musikalische Visitenkarte abgeben.