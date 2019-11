Nach Unfall: Mergen meldet sich

Was genau ist passiert?

Pöter und Mergen waren mit dem Motorrad nahe der Schweizer Grenze am Hochrhein zwischen Laufenburg und Albbruck auf der B 34 unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße K 6542 bei Hauenstein übersah eine Autofahrerin das Zweirad. Sie nahm den beiden laut Polizeibericht vermutlich die Vorfahrt und prallte seitlich gegen die Maschine. Der Unfall passierte gegen 14.15 Uhr.

Wie schwer sind die Verletzungen?

Die OB wurde per Rettungswagen in eine Klinik in der Nähe gebracht, ihr Mann mit dem Hubschrauber in die Uniklinik im 50 Kilometer entfernten Freiburg geflogen. Dorthin ist auch Mergen am Donnerstag verlegt worden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Verletzungen der OB sind offenbar nicht so gravierend. Per WhatsApp schrieb sie gestern auf Nachfrage des BT, dass sie "vernachlässigbare Blessuren" erlitten habe. Ihr Ehemann ist schwerer verletzt. Er werde auf der Intensivstation betreut, so Mergen. In ersten Meldungen der Presseagentur dpa war am Morgen von lebensgefährlichen Verletzungen die Rede gewesen. Später wurde diese Formulierung nicht mehr benutzt. Jörg Kiefer vom Polizeipräsidium Freiburg sprach gegenüber dem BT aber von "schwersten Beinverletzungen". Die OB dagegen habe Glück gehabt, meinte er. Die Autofahrerin sei seitlich in das Zweirad geprallt. Koffer-Aufbauten auf der Maschine hätten Mergen geschützt und den Aufprall abgemildert.

Wieso wurde über den Vorgang erst zwei Tage nach dem Unfall öffentlich informiert?

Bürgermeister Alexander Uhlig hat am Donnerstagnachmittag Kenntnis von dem Unfall erhalten. Die Stadtverwaltung hat aber erst gestern früh kurzfristig zum Pressegespräch eingeladen und auch erst dann die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat informiert. Man habe sich entschlossen, die Nachricht so lange wie möglich zurückzuhalten, um der OB und ihrem Mann wenigstens einen Tag Ruhe zu gönnen. "Wenn so eine Nachricht erst einmal draußen ist, bricht die Hölle los", sagte Uhlig. Er dürfte sich dabei an Ostern 2010 erinnern. Damals war er Bürgermeister in Pforzheim und wurde bei einer Bergwanderung in den Alpen von einem Schneesturm überrascht. Er musste mehrere Tage mit drei Mitwanderern in einer selbst gegrabenen Schneehöhle ausharren. Über Uhligs Schicksal und seine Rettung wurde damals bundesweit berichtet. Diesen Ansturm wollte er der OB offenbar möglichst lange ersparen. Gestern war es vorbei mit der Ruhe. Boulevardzeitungen, Agenturen, Radio- und Fernsehsender berichteten über Mergens Unfall.

Gibt es eine offizielle Stellungnahme der OB?

Nein. Mergen reagierte gestern Nachmittag per WhatsApp lediglich auf eine Anfrage des BT und gab Entwarnung, was ihren eigenen Gesundheitszustand angeht. Sie schilderte aber, dass es um ihren Mann schlechter stehe. Uhlig sagte, Mergen kümmere sich um ihren Mann. Er bat darum, "die Familie in Ruhe zu lassen".

Waren die OB und ihr Mann oft mit dem Motorrad unterwegs?

Ja, die beiden, die sich schon in den 80er Jahren als Studenten kennengelernt haben und seit 1997 verheiratet sind, nutzten freie Zeiten oft für Spritztouren und fuhren Jahr für Jahr per Zweirad in Urlaub. Am Lenker saß immer Wolfgang Pöter, ein sicherer und umsichtiger Fahrer. Die OB, die keinen Motorradführerschein hat, war stets als Sozia dabei. In der Regel wurde spontan entschieden, wohin die Reise geht und oftmals auch im Zelt genächtigt. Dem BT erzählte die OB 2016 in einem Interview, dass sie in der Regel auf diesen Touren keine Uhr und ein Handy nur für Notfälle mitnehme. "Für uns ist es eine Erholung, zeitlich völlig ungebunden zu sein", so Mergen damals. Die Reisen führten sie in den vergangenen Jahren beispielsweise nach Tschechien und Italien. Dieses Jahr waren die beiden in Süddeutschland unterwegs.

Wie geht es nun im Rathaus weiter?

"Unsere Gedanken sind bei Frau Mergen und ihrem Mann, und unsere Aufgabe ist es jetzt, der OB den Rücken freizuhalten", sagte Bürgermeister Uhlig gestern. Uhlig hat seinen Sommerurlaub abgesagt, den er am kommenden Mittwoch antreten wollte. Er führt bis auf Weiteres die Geschäfte im Rathaus und steht mit der OB per Mail in Kontakt. Wann Mergen wieder ihren Dienst antritt, ist unsicher. "Sie soll jetzt alle Zeit der Welt bekommen", betonte Uhlig.