Federleichte Töne und Klangschattierung

- Schöner können Engel auf ihren himmlischen Instrumenten auch nicht spielen. Das dachten sicher viele Besucher, denn in der Abteikirche Lichtenthal war nahezu jeder Platz besetzt. Sie bot wieder einen würdigen Rahmen für das seit 2002 alljährlich stattfindende Konzert des Panflöten-Virtuosen Matthias Schlubeck. Auch dieses Mal brachte er die Harfenistin Isabel Moreton mit, um im Rahmen der Lichtenthaler Klosterkonzerte zu zeigen, warum die Kombination von Panflöte und Harfe so beliebt ist.

Die beiden Musiker nahmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise zwischen meditativer und fröhlich ausgelassener Musik. So waren unter anderem Werke von Bach, Mozart, Massenet und Donizetti zu hören, darunter Bachs bekannter Satz "Air" aus seiner Orchestersuite Nr. 3 und Donizettis Sonate für Flöte und Harfe.

Es war unglaublich, was für leichte Töne die Harfenistin Isabel Moreton ihrem Musikinstrumente zu entlocken verstand. Wie zarte Federn schwirrten sie durch das Kirchenschiff. Die renommierte Harfenistin ist abgesehen von ihrer exzellenten Ausbildung unter anderem Dozentin für Harfe an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Außerdem gibt sie regelmäßig Meisterkurse und ist als Jurorin für nationale und internationale Wettbewerbe gefragt.

Wer Panflöte hört, denkt meist an die Endlosschleife von "El Condor Pasa". Doch nur, bis er Matthias Schlubeck gehört hat. Der diplomierte Panflöten-Solist schaffte es, mit seinem Instrument neue Wege zu gehen, weg von den typischen Liedern wie "Einsamer Hirte" und hin zu klassischer Musik. In den verschiedenen Kombinationen mit Harfe, Gitarre, Orgel, Klavier oder Orchester zeigt der Ausnahme-Musiker die vielfältigen Möglichkeiten der rumänischen Panflöte.

Mittlerweile gilt er weltweit als einer der führenden Panflötisten im Bereich der klassischen Musik. Bereits mit sechs Jahren erhielt er seinen ersten Panflötenunterricht. "Normalerweise fängt man in diesem Alter mit Blockflöte an", erklärt Matthias Schlubeck. "Da ich das aber durch meine körperliche Einschränkung nicht konnte, kamen meine Eltern auf die Idee mit der Panflöte." Deshalb ist der gebürtige Wuppertaler mit diesem selten gespielten Instrument aufgewachsen und gab bereits als 15-Jähriger seine ersten Konzerte. Daraus sind mittlerweile über 1 500 in Europa, in den USA, in Lateinamerika und Australien geworden.

Auch bei dem diesjährigen Klosterkonzert spielte er mit raffinierten Klangschattierungen und überraschte immer wieder mit dem flexiblen Ton seiner rasanten Panflöte. Er zeigte die Palette vom melancholischen Ton bis zum kräftigen Überblasen und bewies, dass es sich auch auf diatonischen Röhrchen chromatisch spielen lässt.