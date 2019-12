Spaziergang wird zur botanischen Weltreise

Schon lange ist es in Baden-Baden ein Prinzip, bei Pflanzungen in den kommunalen Parkanlagen weit über den eigenen Kirchturm hinauszublicken. Daher fanden neben heimischen Gewächsen viele Bäume "mit Migrationshintergrund" ein Zuhause an der Oos. So kann ein Spaziergang durch die grünen Anlagen der Stadt schnell zu einer kleinen botanischen Weltreise werden, wobei besonders ein mediterraner Einfluss festzustellen ist.

Deutlich wird dann, dass es dem internationalen "Baum-Publikum" trotz jeweils spezieller Eigenheiten in Baden-Baden recht gut gefällt - es ist sozusagen inzwischen mit der Kurstadt "verwachsen".

Zum Auftakt der Serie soll ein besonders eindrucksvoller Star der hiesigen Baum-Szene im Mittelpunkt stehen: der Riesen-Mammutbaum - ein Amerikaner in Baden-Baden. Genau genommen bilden diese US-Einwanderer in der großen Schar der örtlichen Gehölze eine respektable Minderheit, denn in den Kuranlagen finden sich 74 Stück von ihnen.

Drei der schönsten Exemplare stehen am Michaelsberg fast direkt neben der zurzeit eingerüsteten Stourdza-Kapelle - der größte von ihnen ist etwas mehr als 34 Meter hoch. Aber das kann noch viel mehr werden, denn Riesen-Mammutbäume (Sequoiadendron giganteum), deren Heimat sich in Kalifornien befindet, erreichen Größen von bis zu 95 Metern. Der Mammutbaum an der Stourdza-Kapelle mit einem Stramm-Durchmesser vom mehr als drei Metern ist im Grunde noch relativ jung, denn er hat gerade einmal etwa 150 Jahre "auf der Borke". Die ältesten bekannten Exemplare sind mehr als 2 650 Jahre alt.

Baden-Baden kam letztlich durch ein Versehen im 19. Jahrhundert zu seinen "Mammuts". 1864 hatte die königliche Forstdirektion in Stuttgart auf Befehl des Landesherrn, Wilhelm I., in Kalifornien Samen des Mammutbaums gekauft. Der König wollte eigentlich nur 16 Gramm des relativ teuren Samens haben, doch durch ein Versehen bestellte man gleich ein halbes Kilo - sehr zum Ärger des sparsamen Monarchen. Im Kalthaus der Wilhelma in Stuttgart wurden die Samen dann zum Keimen gebracht. Zwei Jahre später hatten sich 6 000 bis 8 000 Sämlinge entwickelt, die man dann im ganzen Land verteilte.

Der Standort am Michaelsberg sei gut geeignet für die Baumriesen, erklärt Traugott Bräuninger vom städtischen Gartenamt. Hier bekommen die "Mammuts" die nötige Feuchtigkeit durch ihr breites Wurzelgeflecht. Ihre bis zu 15 Zentimeter dicke Borke bietet Platz zum Beispiel für Insekten und Vogelnester.

Probleme kann der Mammutbaum allerdings bei starker Trockenheit bekommen, denn dann breitet sich bei ihm ein schädigender Pilz aus. Daher muss das Gartenamt auch durch Bewässerung nachhelfen, wenn Niederschläge längere Zeit ausbleiben. Ob die Baumriesen den Klimawandel gut überstehen, müsse man abwarten, sagt Bräuninger.