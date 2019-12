Festlicher Auftakt bei herrlichem Wetter

Hoffnung auf ersten Saisonsieg Sinzheim (red) Das Sinzheimer Straßenfest am Wochenende ist der Grund, warum die Landesliga-Partie des SV Sinzheim (Foto: Seiter) gegen Rot-Weiß Elchesheim erst am Montag stattfindet. Sinzheim hofft nach dem Remis in Bühl wie die punktlosen Gäste auf den ersten Sieg. » Weitersagen (red) Das Sinzheimer Straßenfest am Wochenende ist der Grund, warum die Landesliga-Partie des SV Sinzheim (Foto: Seiter) gegen Rot-Weiß Elchesheim erst am Montag stattfindet. Sinzheim hofft nach dem Remis in Bühl wie die punktlosen Gäste auf den ersten Sieg. » - Mehr

Kartung lädt zum Straßenfest ein Sinzheim (red) - Kartung verwandelt sich am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, zwei Tage lang wie jedes Jahr um diese Zeit in einen riesigen "Festplatz". Die Dorfgemeinschaft und die Vereine haben für Gaumen, Auge und Ohr wieder einiges vorbereitet (Foto: cn/Archiv). » Weitersagen (red) - Kartung verwandelt sich am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, zwei Tage lang wie jedes Jahr um diese Zeit in einen riesigen "Festplatz". Die Dorfgemeinschaft und die Vereine haben für Gaumen, Auge und Ohr wieder einiges vorbereitet (Foto: cn/Archiv). » - Mehr

Seit Generationen beim Fest dabei Sinzheim (cri) - Seit vier Generationen macht die Familie Walter beim Kartunger Straßenfest mit. Es findet in diesem Jahr am 24. und 25. August statt. Mit ihren rund 25 Helfern (Foto: cri) bieten die Walters neben Fleischkäse, Maultaschen, Ochsenmaulsalat sonntagmittags Hirschgulasch an. » Weitersagen (cri) - Seit vier Generationen macht die Familie Walter beim Kartunger Straßenfest mit. Es findet in diesem Jahr am 24. und 25. August statt. Mit ihren rund 25 Helfern (Foto: cri) bieten die Walters neben Fleischkäse, Maultaschen, Ochsenmaulsalat sonntagmittags Hirschgulasch an. » - Mehr