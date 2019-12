Straßenfest: Einsatz für Sauberkeit lohnt sich









In den Abendstunden des Samstags schoben sich die Massen geradezu durch die Duttenhurster Straße. Peter berichtet, dass das leicht abgewandelte Konzept des "bayerischen Dorfes" sehr gut angekommen sei. Dort boten die Markbachtrolle erstmals in kleinen Holzhütten den Gästen ihre kulinarischen Spezialitäten wie Haxen und Hendl an. Neu war in diesem Jahr auch die Beleuchtung in den Abendstunden, bei der LED-Lichter eingesetzt wurden.

Am Sonntag verspeisten viele Besucher die Festtagsmenüs einiger Vereine. So gab es beim Männergesangverein frisch zubereiteten Sauerbraten mit Spätzle. Auch hatte die Familie Walter um die Mittagszeit viel Arbeit, denn bei ihnen wurde Hirschgulasch mit Spätzle serviert.

Ebenso spielten Live-Bands am Sonntag auf den verschiedenen Bühnen. Darunter war auch Corinna Staar mit Begleitung. Sie präsentierte kultige Songs im Stil der Country- und Westernmusik und zog damit ihre Fans in ihren Bann. Ein Trödel- und Kunsthandwerkermarkt rundete das Programm am Sonntag ab.

In seinem Resümee bezeichnete Peter den Zweck des von der Vereins- und Dorfgemeinschaft veranstaltete Straßenfests mit vielen ehrenamtlichen Helfern als "Alleinstellungsmerkmal". Denn mit dem Erlös werden seit mehr als 40 Jahren die öffentlichen Plätze des Dorfes verschönert und die Jugendarbeit in den Vereinen am Ort unterstützt. Und seit Beginn des Kartunger Straßenfestes leiste die Gemeinde logistische Hilfe. So installierten die Gemeindewerke beispielsweise die Stromversorgung, und der Bauhof übernehme die komplette Beschilderung an den Straßen, erläuterte der Initiator.

Apropos Beschilderung: Beim Straßenfest fiel auf, dass in regelmäßigen Abständen mit gut sichtbaren Schildern auf Mülltonnen in Nischen hingewiesen wurde. Die Plätze waren stets sauber, da die Abfallbeutel regelmäßig von den Ehrenamtlichen geleert wurden. Peter freute sich über die Disziplin der Besucher. Vor etlichen Jahren hätten die Gäste einfach die Pappteller oder anderen Unrat auf die Straße geworfen. "Inzwischen sind die Festbesucher umweltbewusster geworden und nutzen die Mülltonnen. Das muss man lobend anerkennen", so Peter. Ebenso berichtete er über weniger zerbrochene Trinkgläser als früher. "Seit wir Glaspfand verlangen, bringen die Besucher die Gläser wieder zurück".