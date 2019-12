Manchmal hilft nur noch ein Hechtsprung

Rückwärts laufend, den heranbrausenden Verkehr immer im Blick, bewegt sich der 27-jährige Muggensturmer die Fahrspur entlang. Mehrere Lastwagen rangeln darum, wer als erster die Engstelle passieren kann. So mancher lasse es darauf ankommen, berichtet er, und wechsele erst kurz vor knapp den Fahrstreifen. Heute klappt das immer - manchmal schaffen es die Fahrer aber doch nicht an dem am hinteren Ende der Baustelle zur Absperrung platzierten Lastwagen vorbei. Wenn es gut ausgeht, rasieren sie dabei nur den Rückspiegel ab ...

Benjamin Fuß' erster Job an diesem Morgen ist es, diese Absperrung aufzubauen, damit sein Kollege Christopher Drechsler später sicher von der Standspur aus mit dem Unimog samt Mähgerät den Randstreifen vom Robinien- und Brombeer-Dschungel befreien kann, der zwischen den Ausfahrten Rastatt Süd und Rastatt Nord gewuchert hat. Das ist nur eine der vielen Routinearbeiten, die die 16-köpfige Truppe der Straßenwärter erledigt, die beim privaten Autobahnbetreiber Via Solution angestellt ist. Gepäckstücke und Stoßstangen aufsammeln, überfahrene Tiere bergen, Kanalschächte reinigen, Winterdienst, Markierungen erneuern, Ölspuren beseitigen, Schilder putzen und reparieren - das alles bei Wind und Wetter: So sorgen die Mitarbeiter Tag für Tag dafür, dass auf den 60 Kilometern A 5 zwischen Malsch und Schutterwald der Verkehr weitgehend ungestört fließen kann.

Es sei ein abwechslungsreicher Job, sagt Fuß, der jetzt zwei Jahre dabei ist. "Anfangs war es ein mulmiges Gefühl, auf der Autobahn aus dem Auto zu steigen." Man müsse halt immer aufpassen. Auch Kollege Drechsler sieht das so. Auf die Frage, was ihn am Job reizt, antwortet er: "Die Gefahr." Der 31-jährige Familienvater aus Rauental macht die Arbeit an der Autobahn in dritter Generation - Vater und Großvater waren schon als Straßenwärter unterwegs. Seine Frau mache sich schon manchmal Sorgen, sagt er. Doch die vierte Generation steht schon in den Startlöchern: "Mein Sohn findet meine Arbeit super." Dann schiebt er nach: "Man darf hier keine Angst haben. Man darf aber auch nie zu sorglos sein."

Es gelte für die Mitarbeiter, Tag für Tag die Spannung hochzuhalten, sagt Betriebsleiter Peter Müller. Die Nachwuchssuche sei nicht einfach, berichtet er - und betont: "Bei uns überquert niemand ungesichert die Autobahn." Filmaufnahmen von solch halsbrecher ischen Abenteuern kursieren im Internet. "Das ist purer Leichtsinn", hat Müller kein Verständnis. Toi, toi, toi - bei Via Solution sei noch nie was Ernsthaftes passiert. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch manchmal unangenehm werden kann. Erst kürzlich habe er sich mit einem Kollegen per Hechtsprung in Sicherheit bringen müssen vor einem heranrollenden Fahrzeug, berichtet Fuß und nutzt den Termin des Redakteurs vor Ort für einen Appell: Die Autofahrer sollen doch bitte langsamer machen, wenn sie an Baustellen vorbeifahren. "Hier arbeiten schließlich Menschen."

Mittlerweile rollt die Mähmaschine - und der Verkehr auf der A 5 ist tatsächlich langsamer unterwegs. Das liegt aber nicht etwa daran, dass die Autofahrer vernünftiger geworden sind. Nein, inzwischen hat sich hinter der Engstelle ein drei Kilometer langer Stau gebildet, in dem der Verkehr nur zäh vorankommt. Die meisten Autofahrer hätten Verständnis, sagt Fuß. Kollege Drechsler berichtet aber auch von Kaffeebechern, die genervte LKW-Fahrer gezielt aus dem Führerhaus werfen, wenn sie die Engstelle passieren. Bisher ist heute so etwas noch nicht passiert. Doch der Tag ist noch lang - und am Nachmittag sind die Straßenwärter in der Gegenrichtung südwärts unterwegs. Auch da wartet wieder ein dichter Brombeer-Dschungel auf die Mähmaschine. Und auch da wird es wieder einen Stau geben ...