Kicker und Rennen gehören einfach zusammen

Und so heißt es seit der Aktiven-Winterfeier des Fußballvereins Iffezheim (FVI) Anfang des Jahres: "Gestatten, mein Name ist Jubilinho." Und nicht nur die Idee des FVI-Jockeys stammt aus den Reihen des Vereins, besser gesagt aus dem Kopf des ersten Vorsitzenden Dominique Mayer. Auch den Namen für ihre Reiterfigur haben die Fußballer aus einer langen Vorschlagsliste selbst gewählt. War Jubilinho zunächst bei Mayer im Wohnzimmer in Iffezheim beheimatet, so hat er beim Neujahrsempfang, bei besagter Winterfeier, beim Festbankett zum 100. Geburtstag und beim viertägigen Sportfest im Juni nicht fehlen dürfen. Und fehlen darf er natürlich auch in der Großen Woche nicht: In seinem rot-weißen Dress, unverkennbar am FVI-Jubiläumslogo auf der Brust, schaut sich Jubilinho die Galopper im Führring an.

Während das Maskottchen dann zum ersten Mal Rennbahnluft schnuppert, sind Mayer und der dritte Vorsitzende Axel König ebenso wie der gesamte Verein schon immer fest mit der Rennbahn verbunden. "Es gehört einfach dazu", sagt König, der neben seinem Vorstandsposten auch Trainer der ersten Herrenmannschaft ist. Und sogleich fallen Mayer und König etliche Berührungspunkte mit der Galopprennbahn ein.

Da wäre zum Beispiel das Jockey-Spiel, das es, O-Ton Mayer, "schon immer gibt". Und zwar stets dienstags während der Großen Woche. Zugunsten der Jockey-Unterstützungskasse treten dabei zwei Mannschaften auf dem Iffezheimer Sportplatz gegeneinander an, Baden Racing stellt die Preise, und auch die Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) ist dabei engagiert. Nur in diesem Jahr folgte der Anpfiff jedoch "schweren Herzens" nicht, das sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich gewesen, so Mayer. Denn am Freitag, 30. August, 17 Uhr, sind die Frauen-Fußball-Bundesligisten aus Freiburg und Hoffenheim für ein Testspiel zu Gast beim FVI. Und schon am Tag zuvor, nämlich morgen, benötigen die Fußballer wiederum Manpower, wenn sie beim "Tag der Vereine" auf dem Turfgelände mit einem Infostand vertreten sind.

Viele Sportler kennen sich dort bestens aus. Regelmäßig stellen die Fußballer nämlich ihr läuferisches Können für Baden Racing zur Verfügung: Und zwar, wenn rund zehn bis 15 Spieler und Spielerinnen für das traditionelle Maskottchenrennen beim Frühjahrsmeeting die schweißtreibenden Kostüme überstülpen. Zudem hilft man beim "KSC-Renntag" stets im Kinderland mit, bewirtet alle paar Jahr in der Freilufthalle, und auch die Einlaufkids, die sich an den Händen der Jockeys, die am Sonntag um den Großen Preis von Baden reiten, präsentieren, stellt der FVI wieder mit Bambinis und F-Jugendspielern. Bei all den gemeinschaftlichen Aktionen - auch umgekehrt haben Diana Raatz und Evelyn Maier von Baden Racing schon auf dem Sportplatz Bier gezapft - liegt es natürlich nahe, dass Baden Racing seit mehr als zehn Jahren einer der Premium Partner des Fußballvereins ist.

In der heutigen Zeit klappe es nicht immer, dass der FVI kein Spiel an einem Renntag habe, zu früheren Zeiten sei das undenkbar gewesen. Man habe dann auch gar keine Mannschaft stellen könne, da alle Rot-Weißen auf der Rennbahn irgendeinen Job gehabt hätten, weiß Mayer. Auch er und König. Denn wie es sich für Iffzer gehört, haben beide selbst seit Kindesbeinen an mit Begeisterung für den Pferdesport auf der Bahn geholfen. Mayer ist weiterhin regelmäßig aktiv und bietet an allen Renntagen öffentliche Führungen über das Gelände an.

Na, bei so viel Engagement könnte der eigene Wunsch des FVI zum 100. Geburtstag doch erfüllt werden. Mayer und König verraten: Ein eigenes Rennen beim Sales & Racing Festival im Oktober!